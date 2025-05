Luego de la tragedia, las autoridades que intervinieron en el caso determinaron que no hubo ningún indicio para considerar su muerte como sospechosa. En la investigación encontraron que el equipo de salto estaba funcionando bien y hallaron una carta que la mujer habría dejado.

| Foto: Tomada The Mirror

La mujer habría decidido quitarse la vida al saltar de avión. | Foto: Tomada The Mirror

Sus amigos detallaron que el paracaídas de la mujer no se abrió y que en la caída alcanzó una velocidad de hasta 75 kilómetros por hora. "Esto no fue un accidente de paracaidismo; creemos que, lamentablemente, su intención era quitarse la vida. Saltó con otra persona, se desprendió, giró sobre su espalda y recibió un impacto. Decidió no abrir el paracaídas y aterrizó de espaldas“, detalló uno de sus conocidos.