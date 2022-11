El papa Francisco llama a la mutilación genital femenina como un crimen que debe detenerse

“Es terrible que hoy haya una práctica que la humanidad no es capaz de detener. Es un crimen. ¡Es un acto criminal!”, dijo el pontífice.

Este domingo, el papa Francisco calificó la mutilación genital femenina como un “crimen” y dijo que la lucha por los derechos, la igualdad y las oportunidades de las mujeres debe continuar por el bien de la sociedad.

“¿Cómo es que hoy en el mundo no podemos detener la tragedia de la infibulación de las niñas?” preguntó, refiriéndose al corte ritual de los genitales externos de una niña. “Es terrible que hoy haya una práctica que la humanidad no es capaz de detener, es un crimen, ¡es un acto criminal!”, señaló el pontífice.

Francisco estaba respondiendo a una pregunta sobre los derechos de las mujeres en el camino a casa desde Baréin. Se le preguntó si apoyaba las protestas en Irán provocadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, de 22 años, quien fue detenida por la Policía después de presuntamente violar el estricto código de vestimenta para mujeres del país.

Cada año 3 millones de africanas corren el riesgo de sufrir la mutilación genital

Francisco no respondió directamente, pero hizo una larga denuncia de cómo las mujeres en muchas culturas alrededor del mundo son tratadas como ciudadanas de segunda clase o peor y dijo: “Tenemos que seguir luchando contra esto porque las mujeres son un regalo”.

“Dios... creó dos iguales: hombre y mujer”, agregó el papa.

Cabe destacar que Francisco ha hecho más que cualquier otro papa para dar más roles de toma de decisiones a las mujeres en la Iglesia. Ha designado a varias mujeres para puestos clave de gobierno, incluida la No. 2 en la administración del Estado de la Ciudad del Vaticano, así como varios otros puestos gerenciales de alto rango.

También ha nombrado a mujeres, laicas y hermanas religiosas, como consultoras de las oficinas del Vaticano dominadas por el clero masculino, incluido el que elige a los obispos. “He visto en el Vaticano que cada vez que una mujer entra a trabajar, las cosas mejoran”, afirmó el pontífice.

Además, dijo que la sociedad haría bien en seguir su ejemplo, y señaló que su Argentina natal sigue siendo una cultura “macho”, y que tales actitudes “matan” a la humanidad. “Una sociedad que cancela a las mujeres de la vida pública es una sociedad que se empobrece”.

Por otra parte, también se le preguntó a Francisco sobre nuevos casos de abuso sexual y encubrimiento por parte del clero que han surgido en la Iglesia francesa, con evidencia de que a un obispo se le permitió retirarse tranquilamente en 2021 a pesar de haber sido declarado culpable por una investigación de la Iglesia por haber abusado espiritualmente de dos jóvenes hombres haciéndolos desnudarse durante la confesión. Según los informes, se han presentado más víctimas desde que se informó por primera vez del escándalo.

Francisco no respondió cuando se le preguntó si tales sanciones de la Iglesia deberían hacerse públicas en el futuro. Pero insistió en que la Iglesia estaba en el camino correcto, incluso revisando malas investigaciones canónicas pasadas y rehaciéndolas.

Dijo que la Iglesia se comprometió a no ocultar el abuso, incluso si todavía hay algunos en la Iglesia “que todavía no ven claramente, que no comparten” la necesidad de justicia.

“Es un proceso que estamos haciendo con coraje, y no todos tenemos coraje. A veces existe la tentación de hacer concesiones: estamos esclavizados por nuestros pecados”, sostuvo el papa.

Sin embargo, agregó que el objetivo era lograr una mayor claridad, y señaló que recientemente había recibido dos informes de víctimas que lamentaban su abuso y cómo sus casos habían sido “encubiertos y luego no juzgados bien por la Iglesia”.

“Inmediatamente dije: ‘Estudia esto de nuevo, haz un nuevo juicio’. Así que ahora estamos revisando viejos juicios que no estaban bien hechos. Hacemos lo que podemos. Todos somos pecadores”, concluyó.