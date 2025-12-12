Suscribirse

MUNDO

El rey Carlos III hace crucial anuncio sobre su cáncer en un mensaje de video sin precedentes

La cuenta oficial de la familia real emitió una publicación con el video.

Redacción Mundo
12 de diciembre de 2025, 8:31 p. m.
Rey Carlos de Inglaterra
Rey Carlos III del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. | Foto: X/@RoyalFamily

El rey reveló esta tarde que ha recibido un gran impulso en su batalla contra el cáncer, que describió como una “bendición personal”.

En un mensaje de video sin precedentes, Carlos III, de 77 años, dijo que su tratamiento ahora puede reducirse significativamente en el Año Nuevo.

Aunque fueron claros al no utilizar la palabra “remisión”, un portavoz del Palacio de Buckingham confirmó que su majestad había respondido “excepcionalmente bien” al tratamiento tras su diagnóstico inicial hace 22 meses, según Daily Mail.

“Hoy puedo anunciarles la buena noticia de que gracias a un diagnóstico precoz, a una intervención eficaz y al cumplimiento de las prescripciones médicas, mi programa de tratamiento contra el cáncer podrá ser aligerado el nuevo año”, declaró el monarca.

Al monarca le fue diagnosticado en febrero de 2024 un cáncer, pero su naturaleza no fue comunicada públicamente.

Contexto: ¿Qué tan enfermo está el rey Carlos III de Inglaterra?

Carlos III, que ha señalado que esto supone “un testimonio de los notables avances que se han logrado en el tratamiento del cáncer en los últimos años”, dijo que el diagnóstico temprano “salva vidas”.

“He escuchado este mensaje repetidamente durante mis visitas a centros oncológicos en todo el país”, aseveró.

Rey Carlos recibe asesoría sobre tratamientos contra el cáncer
Rey Carlos recibe asesoría sobre tratamientos contra el cáncer. | Foto: X/@RoyalFamily

En este sentido, ha resaltado que es consciente él mismo de la “diferencia” de detectar pronto el cáncer. “Esto me ha permitido seguir llevando una vida plena y activa, incluso durante el tratamiento”, dijo el monarca.

“También he aprendido algo que me preocupa profundamente: al menos nueve millones de personas en nuestro país no están al día con las pruebas de detección de cáncer disponibles, lo que supone que se pierden al menos nueve millones de oportunidades de diagnóstico temprano”, agregó.

El mensaje forma parte de la campaña organizada por la ONG Unidos Contra el Cáncer, junto con el centro de investigación Cancer Research y el apoyo del Servicio Nacional de Salud británico.

Rey Carlos III.
Rey Carlos III. | Foto: Samir Hussein/WireImage

Carlos III retomó sus funciones públicas en abril a pesar de seguir con tratamiento semanal contra el cáncer, enfermedad que le diagnosticaron en febrero de 2024.

*Con información de Europa Press.

