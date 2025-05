Elecciones en Venezuela: Lo que hay que saber del nuevo raponazo de Nicolás Maduro. “Le tiene miedo a los fantasmas”

Diez meses después de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro y los disturbios que le siguieron, Venezuela elige el domingo a gobernadores de estados y diputados al Parlamento en unos comicios en los que no participará la oposición mayoritaria. Unos 21 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 24 gobernadores y 285 legisladores, aunque expertos coinciden en que la participación será baja.

Se elige un gobernador y ocho diputados por esa jurisdicción, aunque no habrá centros de votación en sus 160.000 km2 sino en el fronterizo estado Bolívar. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que ve la elección como “una amenaza”.

El abecé de las elecciones

Las mesas abren a las 6:00 (10H00 GMT) y cierran a las 18:00 horas, siempre que no haya electores en fila. Normalmente, se prolonga y los resultados no se conocen hasta la noche.

La oposición insiste en que Maduro se robó las elecciones del 28 de julio, que le dieron su tercer mandato consecutivo. El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servirle, lo proclamó ganador con el 52 % de los votos, pero no publicó el detalle del escrutinio como manda la ley tras argumentar que sufrió un jaqueo informático.

“Maduro quiere que Venezuela sea Cuba”

“ A Maduro al final le conviene que Venezuela sea lo más parecido a Corea del Norte y que sea un país totalmente aislado y sea simplemente su feudo particular que se maneja completamente hermético al mundo exterior. Su único interés es lograr ciertas licencias petroleras, pero de resto quiere que Venezuela sea una isla, literalmente, como ha sido la isla de Cuba en estas décadas de dictadura totalitaria. Ese, para él, es su mayor propósito”, aseguró a SEMANA, Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.