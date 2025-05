Maduro tiene miedo: así es como el dictador reprime a Venezuela de cara a unas nuevas elecciones compradas

En poco más de dos meses se cumplirá un año desde que la dictadura de Nicolás Maduro decidió hacer uno de los fraudes electorales más descarados de la historia. El 21 de julio de 2024, el régimen le robó la presidencia a la oposición, encabezada por Edmundo González y María Corina Machado. Ahora, el gobierno autoritario, condenado por casi todo el mundo, busca convalidar su fraude en los comicios departamentales en un ambiente de terror.

Desde el fraude electoral, la dictadura de Nicolás Maduro ha asesinado a al menos 24 personas, herido a 93 más y capturado alrededor de 2.400, según la organización no gubernamental Provea. Además, actualmente hay 1.905 personas detenidas por motivos políticos, incluyendo 67 adolescentes. Esto en un ambiente de represión permanente a quien se atreva a cuestionar a la dictadura. Por lo tanto, para miles de personas, sobrevivir en Venezuela se ha convertido en un verdadero desafío.

Este domingo 25 de mayo, los venezolanos irán a las urnas para renovar los 285 escaños de la Asamblea Nacional. Pero la dictadura se ha dedicado, en las últimas semanas, a sembrar un ambiente de miedo, intentando obligar a la gran mayoría de la población a salir a votar, a pesar de que la oposición ha llamado a la abstención general en forma de protesta por el fraude del año pasado.

Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro, anunció que ya no se aceptarían vuelos provenientes de Colombia. Según él, está previniendo atentados terroristas que buscan desestabilizar a Venezuela. | Foto: AFP

La gran decisión, que tomó por sorpresa al mundo, fue el anuncio de la mano derecha de Maduro, el ministro de Justicia y del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, que prohibió la entrada de cualquier vuelo comercial proveniente desde Colombia. Esto, según él, se debe a que desde el territorio nacional estaban volando mercenarios infiltrados con la misión de llegar a Venezuela para realizar atentados terroristas y, de esta manera, desestabilizar las elecciones.

Según Cabello, se estaban planeando “ataques con explosivos dirigidos especialmente a embajadas acreditadas en Venezuela, porque ellos en sus reuniones dicen (que) si le ponemos bombas a una embajada, el mundo entero se va a enterar y se hablará de la ‘debilidad’ del Gobierno. Gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos”, aseguró. Además, manifestó que la intención es proyectar ante la comunidad internacional una imagen de Venezuela como un país sin garantías para llevar a cabo unas elecciones.

“A Maduro al final le conviene que Venezuela sea lo más parecido a Corea del Norte y que sea un país totalmente aislado y sea simplemente su feudo particular que se maneja completamente hermético al mundo exterior. Su único interés es lograr ciertas licencias petroleras, pero de resto quiere que Venezuela sea una isla, literalmente, como ha sido la isla de Cuba en estas décadas de dictadura totalitaria. Ese, para él, es su mayor propósito”, aseguró a SEMANA Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Los venezolanos saldrá a votar en elecciones regionales este domingo 25 de mayo. | Foto: getty images

Pero esta no fue la única medida lanzada por el régimen de cara a los comicios. El mismo Nicolás Maduro prometió, el pasado miércoles, financiar proyectos en las áreas en las que haya una mayor votación en las elecciones regionales y parlamentarias del domingo. Mientras para muchos es una ‘extorsión’ del dictador contra la ciudadanía, el mandatario asegura que solo se trata de una “motivación” para que la población vaya a participar en las urnas.

“Este no es un tema de ser chavista, oficialista o de ser opositor o ser independiente (...), no se trata de eso. Se trata de ser venezolano, de ser venezolana y, además, trabajar porque tu comunidad cada vez brille más, mejore y se resuelvan los problemas que ustedes tienen en sus comunidades”, manifestó el dictador en una intervención pública transmitida por la televisión pública venezolana.

No obstante, los miedos de la dictadura no quedan ahí. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, aseguró que el régimen hará “ajustes estratégicos ante las nuevas amenazas nacionales e internacionales” de cara a las elecciones. Todas estas medidas se toman después de la operación Guacamaya, en la que opositores retenidos en la Embajada de Argentina salieron hacia Estados Unidos sin que el régimen ni se inmutara.

Opositores de la dictadura, aislados en la Embajada de Argentina, lograron huir de la sede hacia Estados Unidos la primera semana de mayo. | Foto: X/@agusantonetti

“Maduro les tiene miedo a los fantasmas porque cree que la fuga de la operación Guacamaya la organizaron en Colombia o la organizaron en la Casa Blanca, y en lugar de castigar a los que usan esta línea aérea, debería castigar al ministro que es el responsable del aparato de seguridad. El que debería darle cuentas a Maduro de la fuga de la Guacamaya es Diosdado Cabello, que tiene que decir por qué se le fracturó ese aparato de seguridad, porque la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas era, después del Palacio de Miraflores, el inmueble más vigilado de la dictadura”, asegura Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas.

¿Una oposición dividida?

Mientras tanto, la dictadura tiene listo el show para las elecciones de este domingo, con las que se espera que, a pesar de los intentos de Maduro y su séquito, el régimen termine aún más aislado del mundo. Sin embargo, a pesar de los llamados de figuras claves de la oposición, hay figuras supuestamente enemigas del dictador que decidieron formar parte de este cuestionado proceso electoral del régimen dictatorial. Entre ellos, destaca la presencia del excandidato presidencial Henrique Capriles.

Mientras que Edmundo González y María Corina Machado condenan cualquier participación de miembros de la oposición en los comicios de este domingo, Capriles y otros cuantos aseguran que la abstención solo termina beneficiando a Maduro, y que el voto no es una muestra de legitimación hacia los resultados del año pasado ni a la dictadura. “El voto en Venezuela es una expresión de resistencia, de resiliencia, de que no nos rendimos”, dijo el dirigente en una entrevista con El País de España. Sin embargo, las críticas no han faltado.

La líder opositora María Corina Machado (derecha) y el presidente electo Edmundo González. | Foto: AP

“Hay quienes se rinden y otros se mantienen en pie de lucha. Hay quienes deciden o se resignan a arreglar banderas, mientras que otros son capaces de mantener arriba no solamente los pendones, sino la propia vida, que la someten a riesgo diariamente. Este es un régimen que se ha quedado simplemente con el aparato represivo. Maduro no tiene gestión que mostrar, Maduro no tiene respaldo popular y eso es más que evidente”, asegura en SEMANA Ledezma, sobre la participación de opositores en las elecciones de este domingo.

Julio Borges también critica a figuras como Capriles, Manuel Rosales o Tomás Guanipa, asegurando que “fueron absolutamente tibios el 28 de julio y hoy están frenéticos por el tema de la participación electoral en esta farsa. Es algo que ha suscitado todo el rechazo del pueblo venezolano. No tiene explicación. Son personas que se pasaron al equipo, al cuadrante de la dictadura y merecen un repudio nacional e internacional. No es que tienen una posición política distinta, no es que tienen una manera distinta de ver la realidad, es que se pasaron al cuadrante de la dictadura de la manera más vil, más deshonrosa, más indigna y además mezclado con un gran resentimiento por lo que sucedió el 28 de julio”, dijo en diálogo en SEMANA.