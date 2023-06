Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, sale de la cárcel y es trasladada a Los Ángeles

Emma Coronel fue condenada en noviembre del 2021 a tres años de prisión por su participación en el poderoso Cartel de Sinaloa que lideraba su marido y hasta ahora cumplía la pena en una cárcel de Alexandria, en el estado de Virginia.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, había sido trasladada de la prisión de Texas, donde se encontraba recluida, a Los Ángeles, California, donde terminará de cumplir el resto de su sentencia. Su liberación está programada para el próximo 13 de septiembre.

Fotografía de Emma Coronel difundida por la Oficina del Sheriff de Alexandría (Estados Unidos). - Foto: AFP

De acuerdo con el registro del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), la mujer de 33 años se encuentra en un inmueble ubicado en la avenida Sea Side, San Pedro.

Anteriormente, la exreina de belleza había pasado cerca de 15 meses en la prisión federal de mínima seguridad “FMC Carsewell”, en Forth Worth, Texas, por delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas.

El traslado que se hizo de dicha prisión se realizó el 30 de mayo, bajo la vigilancia del servicio Marshall de Estados Unidos. Ahora, Coronel se encuentra en confinamiento comunitario supervisado por la Oficina de Administración de Residencias de Reingreso en Long Beach, indicó a Univisión Donald Murphy, vocero del BOP.

Hasta el momento no se ha especificado si la esposa del capo está alojada en una casa de “transición para reos” o en un domicilio particular, ya que por razones de seguridad y privacidad no se puede dar a conocer las condiciones de confinamiento de los reclusos, aseguró Murphy.

Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán( KENA BETANCUR / AFP). - Foto: AFP

Aunque, lo que sí es cierto es que su proceso de reinserción a la sociedad lo podrá llevar a cabo bajo ciertas libertades, el cual tiene derecho a trabajar y aprender un oficio. Además, tiene la posibilidad de recibir atención psicológica y manejar sus redes sociales.

Pero para ello, deberá mantener todo tipo de comunicación constante con funcionarios del BOP para que puedan comprobar que la mujer está cumpliendo con lo establecido, asegurar que no reincida en algún delito y verificar que tenga una buena conducta.

Una vez la exreina de belleza obtenga su liberación, pasará 48 meses en libertad condicional, de manera que también tendrá que estar sometida a una serie de restricciones que le fueron impuestas en los documentos que se le entregaron tras su condena.

¿Cómo fue capturada Emma Coronel?

La esposa de “El Chapo”, el narcotraficante más poderoso del mundo antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2017, fue arrestada en febrero del 2021 en el aeropuerto internacional de Dulles en las afueras de Washington. Dos años antes, su marido había sido hallado culpable en Nueva York de enviar toneladas de drogas a Estados Unidos por más de 25 años.

Emma Coronel se encuentra en Los Ángeles, California, según BOP. - Foto: Pantallazo: Buró Federal de Prisiones (BOP))

En junio de ese año, Coronel se declaró culpable de tres delitos: lavado de dinero, participar en transacciones con un narcotraficante y tráfico de metanfetamina, cocaína, marihuana y heroína, el cual dio a conocer en su momento el Departamento de Justicia del país vecino.

De esa manera, la exreina de belleza admitió que se desempeñó como mensajera entre miembros del Cártel de Sinaloa y El Chapo Guzmán, mientras el capo sinaloense se encontraba recluido en una prisión de máxima seguridad en el Estado de México, en donde logró fugarse en el año 2015 a través de un túnel.

Aunque en un inicio su sentencia la iba a cumplir hasta el 2024, en febrero de 2022, la defensa de Emma obtuvo la reducción de su condena de 36 a 31 meses de prisión.