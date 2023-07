En medio de la guerra, Ucrania le cambia la fecha a la Navidad. ¿Cuál es la razón?

Ucrania celebrará la Navidad el 25 de diciembre y no el 7 de enero, como solía hacerse, tras una ley firmada en las últimas horas de hoy viernes 28 de julio por el presidente Volodimir Zelenski.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La gente se reúne junto a un árbol de Navidad frente a la Casa de la Ópera en la Avenida Svobody, donde generalmente se celebraba el Mercado de Navidad en Navidad ortodoxa, en Lviv, Ucrania, el 8 de enero de 2023. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Un puñado de iglesias ortodoxas de todo el mundo, incluidas las de Rusia y Serbia, todavía utilizan el calendario juliano para sus celebraciones religiosas y no el calendario gregoriano, concebido a finales del siglo XVI.

La reciente decisión de la Iglesia ortodoxa ucraniana de separarse de su contraparte rusa después de más de 300 años de estar vinculada refleja no solo el continuo conflicto militar entre los dos países en los últimos años, sino también el importante papel político que juega el cristianismo ortodoxo en la región.

Ucrania es una nación cristiana mayoritariamente ortodoxa, con casi ocho de cada diez adultos (78%) identificándose como ortodoxos (en comparación con el 71% en Rusia), según una encuesta del Pew Research Center de 2015 de gran parte del país (algunas áreas en disputa en el este de Ucrania no fueron encuestados).