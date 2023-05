En medio de la violencia, Israel estudia un alto al fuego impulsado por Egipto

No obstante, el portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, precisó que actualmente están centrados en la “defensa y el ataque”.

El ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, aseguró este miércoles que el Gobierno de ese país está evaluando una petición de alto el fuego impulsada por Egipto en medio de un repunte de las tensiones y tras nuevos intercambios de cohetes que han dejado al menos siete muertos en la Franja de Gaza.

Esto se produce después de que los medios egipcios hayan informado que El Cairo logró impulsar un proceso de cese de las hostilidades entre las partes. No obstante, el portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, precisó que actualmente están centrados en la “defensa y el ataque”.

“Yihad Islámica está liderando este lanzamiento de cohetes. Si se unen otras facciones, también responderemos contra ellas”, señaló, tras señalar que al menos un 25 % de los cohetes no han logrado traspasar la Franja de Gaza, informó el diario The Times of Israel.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que no participa por ahora en los bombardeos, aunque ha amenazado con hacerlo, confirmó al diario Haaretz que permanecen en contacto con Yihad Islámica para lograr un alto el fuego.

Sin embargo, las sirenas antiaéreas sonaron esta tarde en la sureña Beerseba, así como en otros puntos cercanos a la Franja de Gaza, como en Sderot y Ascalón mientras tanto medios israelíes como egipcios afirman que el alto el fuego entrará en vigor a partir de las 9:00 p.m., reportó The Jerusalem Post.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazací informó este miércoles que el balance de muertos a causa de los bombardeos ejecutados por parte de las Fuerzas Armadas de Israel contra “operativos” de Yihad Islámica en la Franja de Gaza ha aumentado a siete.

Esa dependencia informó que un menor de 16 años murió tras el impacto de un misil en su casa en Beit Hanun, en el noreste de la Franja de Gaza, lo que eleva el balance a siete muertos y 22 desde el inicio de los enfrentamientos el martes, ha informado la agencia de noticias WAFA.

Las sirenas antiaéreas sonaron esta tarde en la sureña Beerseba, así como en otros puntos cercanos a la Franja de Gaza, como en Sderot y Ascalón (Photo by JACK GUEZ / AFP) - Foto: AFP

Cientos de cohetes desde Gaza hacia Israel

Cientos de cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel, tras ataques israelíes que han causado más de 20 muertos desde el martes en este enclave palestino, en el peor repunte de violencia en meses.

Las sirenas de alerta se activaron en el sector de Tel Aviv, constató una periodista de AFP, y también se oyeron en las ciudades de Sdérot, Ashdod y Ascalón. Según la diplomacia israelí, más de 270 cohetes fueron lanzados desde Gaza.

Los grupos armados en Gaza reivindicaron en un comunicado conjunto haber lanzado “cientos de cohetes” hacia Israel, prometiendo al “enemigo” “días oscuros” en caso de escalada. “La resistencia está lista para todas las opciones”, aseguraron.

La Yihad Islámica, considerada un grupo “terrorista” por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos, informó que varios de sus combatientes murieron el martes en estos bombardeos, que el ejército israelí describió como cabezas del movimiento implicados en operaciones antiisraelíes.

El ejército informó que golpeó una base para el lanzamiento de cohetes del movimiento, después de haber atacado a miembros del grupo.

La gente ingresa a un refugio antiaéreo en la ciudad de Ashdod, en el sur de Israel, el 10 de mayo de 2023, mientras se lanzan cohetes hacia Israel desde la franja de Gaza. (Foto de GIL COHEN-MAGEN / AFP) - Foto: AFP

“Estamos preparados para una posible operación reforzada y ataques intensos en Gaza”, dijo el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en una reunión con responsables en el sur de Israel.

La Liga Árabe, que mantuvo una reunión extraordinaria sobre el tema, condenó “con firmeza” los “crímenes generalizados israelíes”.

Ya hubo disparos de cohetes entre grupos de Gaza e Israel la semana pasada tras la muerte en una cárcel israelí de un responsable de la Yihad Islámica en huelga de hambre.

Se disparan cohetes desde la ciudad de Gaza hacia Israel, el 10 de mayo de 2023. El ejército de Israel y los militantes de Gaza intercambiaron fuertes disparos transfronterizos el 10 de mayo, con 22 palestinos asesinados durante dos días en medio de la peor escalada de violencia que azotó el territorio costero en meses. . (Foto de MAHMUD JAMONES / AFP) - Foto: AFP

Dos muertos en Cisjordania

Entre tanto, en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967, las fuerzas israelíes mataron el miércoles a dos palestinos acusados de disparar a soldados.

El ministerio de Salud palestino identificó a los hombres como Ahmed Jamal Tawfiq Assaf, de 19 años, y Rani Walid Ahmed Qatanat, de 24, e indicó que “murieron por disparos de la ocupación israelí” en la localidad de Qabatiya.

Además, un adolescente de 17 años, herido por disparos en el abdomen y el pecho, está en un estado “muy grave”, según la misma fuente.

A su vez, el ejército israelí dijo en un comunicado que “unos agresores abrieron fuego desde un vehículo contra soldados israelíes” durante una incursión.

Estados Unidos instó a “todas las partes a una desescalada” y el emisario de la ONU, Tor Wennesland tachó de “inaceptable” la muerte de civiles en la Franja de Gaza.

Desde principios de año, son 132 los palestinos muertos y también han fallecido 19 israelíes, una ucraniana y un italiano, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales de las dos partes.

* Con información de Europa Press y AFP