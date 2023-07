En video | Tres estados de México presenciaron el paso de un extraño objeto en el cielo que aterró a la población

La sociedad alrededor del mundo está acostumbrada a observar al cielo y ver el tránsito de varios aviones y helicópteros, no obstante, en algunas ocasiones se presentan hechos que alumbrar el cielo y no son estas naves que permiten la conexión entre ciudades y naciones .

¿Qué fue lo que vieron?

Decenas de videos en redes sociales mostraron el momento justo en donde una bola de fuego que se tornaba verde y blanca a su paso brillaba con gran intensidad en los cielos mexicanos, en especial en Michoacán en donde sus pobladores no dudaron en capturar en video y fotos el momento preciso en el cual se iluminó el cielo a mitad de la noche.

Fue a las 9:41 p.m. (hora local) donde se vislumbró el paso de este cuerpo y por el cual miles de personas salieron a las calles para ver el fenómeno que no dejó dormir a algunos por la emoción y el temor que causó.

Aunque no hay un parte de parte del gobierno central mexicano o de sus instituciones investigativas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó en una rueda de prensa que lo primero que se había comentado era la bola de fuego fuese un cohete de la empresa SpaceX de Elon Musk, no obstante, precisó que recibieron un reporte de la Universidad de Colima en donde “Detectaron un bólido, un meteorito, esa es la información que tenemos del tema, no hay mayor información”.