En video | “Me iba a matar” escalofriante episodio en donde padres de familia en un kínder amenazan y golpean a una maestra

Un acto de violencia en contra de una educadora ha sido tendencia en las redes por la magnitud de las escenas que ya están en investigación por las autoridades competentes.

Una maestra de kínder que presta sus servicios en la escuela particular “Frida Kahlo” en el Estado de México fue agredida física y verbalmente por dos padres de familia los cuales venían acompañados con su hijo, un menor de edad alumno de esa institución educativa.

El video muestra la rudeza de los adultos al agredir a la maestra. | Foto: Captura de pantalla / Twitter / @porktendencia

En el video de una de las cámaras de seguridad, se observa que la maestra, de blusa blanca, abre la puerta de la escuela pasadas las 9:40 a.m.. En ese momento se evidencia que entra un hombre con camiseta blanca acompañado de una mujer quien fue la que empezó a agredir a la docente.

Tomándola del cabello y golpeándola en reiteradas ocasiones, la mujer enfurecida no soltaba a la maestra quien pedía ayuda a pesar de que en el patio no hubiese nadie. Por su parte, el hombre solo observaba el acto de violencia junto con el menor quien decía “¡Ella es mala!”.

Las imágenes dicen más que mil palabras

En el video también se escucha que la maestra grita en varias ocasiones “¿Qué te pasa?” ante la negativa de la otra mujer para dejar de agredirla.

Aunque la cámara de seguridad no capta los demás actos de violencia de los que la maestra fue víctima, se escucha que el hombre le dice “vuelves a molestar a mi hijo y te reviento la madre”. Desde ese momento se maneja la hipótesis de que la profesora presuntamente molestaba al menor de edad en el aula. No obstante, no hay pruebas que lo confirmen.

🚨 Un hombre armado y su esposa atacaron a una maestra del kínder Frida Khalo, en #CuautitlánIzcalli, #Edomex.



Según informes, los padres atacaron a la maestra porque su hijo la acusó de “ser mala”.

Primero, la madre la jalonea del cabello y la golpea. Al mismo tiempo, el niño… pic.twitter.com/rubDtjPJSn — Tiempo Real (@_Tiempo_Real) July 18, 2023

Finalmente, la mujer, junto con el menor de edad, salen de la institución educativa como si nada hubiese pasado. Acto seguido sale el hombre del cual se supo que portaba un arma de fuego con la que amenazó a la cocinera de la escuela, la cual iba a pedir ayuda por las agresiones a las que la maestra estaba siendo expuesta, sin embargo, el hombre al darse cuenta de esto no la dejó salir.

Más allá de una agresión

Según una entrevista realizada a la maestra publicada por la cuenta en Twitter MTP Noticias, la mujer describió muy asustada el hecho del que había sido víctima.

“Los papas querían tocar un tema relacionado con su hijo”, comienza la maestra a declarar lo que sería el inicio de la escena de violencia. No obstante, ella relata que se dirigió primero a donde la rectora del colegio, sin embargo la mujer no los podía atender en ese momento por lo que ella tuvo que hacerse cargo de la situación.

“El señor empujó la puerta y se metió. En ese momento su esposa empezó a agredirme. Me golpeó, me jaloneó por todo el patio. El niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá”, reseñó la maestra quien durante toda la entrevista mantuvo un tono entrecortado.

Aparte de lo que se evidenció en las cámaras de seguridad, la mujer precisó que el hombre del video “me dijo que ya me ubicaba, sabía dónde vivía, quién era mi familia y que me iba a matar. Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas”.

#Viral 🔴 La maestra del kínder ‘Frida Khalo’ en Cuautitlán Izcalli, #Edomex que fue golpeada por una pareja, narra lo que no se vio en el VIDEO ¡La amenazaron de muerte!



📹 @QuePocaMadre_Mx pic.twitter.com/rjLIx4BFzx — MTP Noticias (@MTPNoticias) July 18, 2023

Por último, la maestra confirma que el menor que se ve en el video “va en kínder, yo estoy a cargo de maternal. Su maestra no había ido toda la semana y yo me hice cargo de él”.

Las autoridades toman partido

Este suceso presentado el 17 de julio fue denunciado el mismo día que pasó ante el Centro de Justicia de la Fiscalía estatal. Por otro lado, la Policía de género de la Secretaría de Seguridad del Estado de México les brindó apoyo tanto la maestra como a la cocinera.

De acuerdo con los relatos de ambas mujeres se ha podido constatar que el acto de violencia se habría originado ya que el menor tenía una mancha café en el cuerpo, la cual se podría confundir con un moretón. También se conoció que la cocinera de la escuela fue amenazada por el hombre al ponerle una pistola en la cabeza para que no saliera a pedir ayuda.