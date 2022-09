EN VIVO: 🔴 Minuto a minuto | Llega el féretro de la reina Isabel II a la Abadía de Westminster

5:03 a. m. Con paso solemne, el ataúd de la reina Isabel II entra a la abadía de Westminster. La princesa Ana acompaña el féretro de su madre vestida con uniforme de gala ante la vista del rey Carlos III. El coro entona las cinco frases que se han usado en todos los funerales reales desde principios del siglo XVIII.

5:00 a. m. Imagen de la entrada del ataúd a la abadía de Westminster.

The coffin of Britain's Queen Elizabeth is carried into the Westminster Abbey on the day of her state funeral and burial, in London, Britain, September 19, 2022. REUTERS/Hannah McKay/Pool - Foto: REUTERS

4:58 a. m. Entra el féretro a la abadía de Westminster.

4:50 a. m. Imagen del ataúd siendo llevado rumbo a la abadía de Westminster:

El féretro de la reina Isabel II siendo llevado rumbo a la abadía de Westminster. - Foto: AP

4:45 a. m. El ferétro de Isabel II sale de Westminster Hall cargado por ocho soldados y es colocado en el armón de artillería, cubierto por el estandarte real, para su traslado hasta la abadía. Un total de 142 marineros van a arrastrar con sogas el carruaje.

4:40 a. m. Se ve la presencia del rey Carlos III vestido en uniforme militar de Gala

King Charles III, Princess Anne and Prince Andrew follow a gun carriage carrying the coffin of Queen Elizabeth II during her funeral service in Westminster Abbey in central London Monday Sept. 19, 2022.The Queen, who died aged 96 on Sept. 8, will be buried at Windsor alongside her late husband, Prince Philip, who died last year. (AP Photo/Emilio Morenatti,Pool) - Foto: AP

4:30 a. m. Inicia el evento desde el Hall de Westminster, donde el ataúd será llevado hasta a la abadía, lo que dará inicio al sepelio de la monarca.

4:00 a. m. A 30 minutos del cierre de las puertas, empieza la llegada de más de 500 jefes de Estado al sepelio de la reina Isabel II.

2:00 a. m. Siendo las 8:00 a. m. en el Reino Unido, la abadía de Westminster abrió sus puertas para la llegada de los invitados, que tendrán hasta las 8:30 a. m. para llegar al sepelio de Isabel II.

El féretro será trasladado desde el palacio de Westminster hasta la abadía de Westminster, donde permanecerán sus cenizas. Podrá seguir desde las 4:30 a. m. la transmisión por SEMANA.COM.

El ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, se muestra durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre. , 2022. - Foto: via REUTERS

Lea la guía de SEMANA sobre lo que ocurrirá en el sepelio de la reina

Los invitados empezarán a llegar a la abadía de Westminster a las 8:00 de la mañana (hora del Reino Unido, 4:00 de la mañana en Colombia) y a las 10:35 a. m. se iniciará la ceremonia con la procesión que, al son de tambores y gaitas, acompañará a la reina desde el Palacio de Westminster hasta el templo, en el mismo afuste que se usa en los funerales de Estado desde el sepelio de la reina Victoria, su tatarabuela, en 1901.

Será conducido por 142 marines de la Royal Navy, flanqueado por regimientos militares y seguido por el rey Carlos III y su familia.

El servicio, presidido por el arzobispo de Canterbury, comenzará a las 11:00 de la mañana y terminará con dos minutos de silencio en todo el reino, toque de diana, el himno nacional y un lamento interpretado por el gaitero de la reina.

Los restos de Isabel, seguidos por la familia real, llegarán en procesión al Wellington Arch, donde se embarcarán en carroza al Castillo de Windsor. Allí, en la capilla de St. George, tendrá lugar otro servicio fúnebre y, ya en privado, la reina será sepultada.

Todo, siempre se verá acompañado por salvas de artillería, campanadas y el más vistoso despliegue de regimientos de todas las armas.

El ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial, es tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022 - Foto: via REUTERS

Cronograma completo del sepelio de la reina Isabel II (hora colombiana)

4:00 a. m. - Comienza la llegada de líderes mundiales.

4:30 a. m. - El ataúd se mueve del Hall de Westminster a la Abadía.

5:00 a. m. - Comienza el funeral, que será transmitido por televisión.

6:00 a. m. - Suena el Last Post.

7:00 a. m. - Llega el ataúd a Wellington Arch. Habrá procesión desde allí hasta Windsor, hacia la Capilla de San Jorge, por el Long Walk.

8:00 a. m. - Misa televisada y quitan las joyas del ataúd.

11:00 a. m. - El rey Carlos III y su familia asisten a un funeral privado.

Miembros de las fuerzas armadas mueven el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Westminster Hall en Londres, el miércoles 14 de septiembre de 2022. - Foto: AP

El entierro de la reina Isabel II en cifras

9 millones de dólares: costo estimado de la ceremonia.

200 músicos que tocarán durante la procesión.

10.000 policías que custodiarán las calles de Londres.

1.100 marines que conducirán y escoltarán el féretro en las dos procesiones.

4.500 militares que tomarán parte en el desfile militar más grande de su tipo de que se tenga memoria.

350.000 personas que le rindieron sus respetos a Isabel en la cámara ardiente.

El ataúd de la reina Isabel II se dirige desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, Londres, el miércoles 14 de septiembre de 2022. - Foto: AP

Más datos

1. El servicio fúnebre para 2.000 invitados tendrá lugar en la Abadía de Westminster, que data del siglo X y es una royal peculiar, o sea que le pertenece al monarca como cabeza de la iglesia de Inglaterra. Isabel pidió piezas de las honras de su padre en 1952, como el himno God Be in My Head, de Walford Davies, y de compositores como Hubert Parry.

2. Asistirán 500 dignatarios extranjeros, como los presidentes Biden, de Estados Unidos, y Macron, de Francia. Será una cita de familia, pues todos los reyes de Europa que estarán, como Felipe de España (que irá con la reina Letizia) son parientes de los Windsor. Excluidos: Vladímir Putin y Nicolás Maduro.

3. Carlos III encabezará las dos procesiones, seguido por su esposa Camilla, sus hijos y otros miembros de la familia. A los apartados del clan, Andrés de York y Harry de Sussex, se les permitirá usar sus uniformes militares, derecho del que fueron despojados por la reina.

4. Isabel reposará en una tumba sencilla, junto a su esposo Felipe y sus padres, en la Capilla de St. George del Castillo de Windsor.

5. La bandera de la reina y tres joyas de la Corona: la Corona Imperial de Estado, el cetro y el orbe adornarán el féretro de Isabel II.

6. El cajón de su majestad será conducido en procesión sobre este afuste, o carruaje para armas, que data de hace 123 años y se usa en los funerales de Estado desde 1901, cuando murió Victoria I. También llevó a Eduardo VII, Jorge V, Jorge VI (foto), Winston Churchill y la Reina Madre.