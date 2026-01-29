Mundo

Escándalo en España: Delcy Rodríguez habría compartido información sobre financiación irregular de un partido político

El empresario Víctor de Aldama ha deslizado la participación en su testimonio como investigado en el caso Hidrocarburos.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

29 de enero de 2026, 6:54 p. m.
Delcy Rodríguez está salpicada en caso de corrupción en España. Foto: AFP / Europa Press / PDVSA / Montaje: Semana

En el marco del llamado caso Hidrocarburos, Víctor de Aldama tuvo su más reciente declaración frente a la Fiscalía Anticorrupción. Las palabras del empresario levantaron el interés de las autoridades y los medios de comunicación, por la existencia de una supuesta financiación irregular recibida por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la organización Internacional Socialista.

Aldama, quien es investigado en la causa sobre una supuesta trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, señaló que recibió un sobre procedente de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Víctor Aldama recibió de Delcy Rodríguez una de las pruebas del 'Caso hidrocarburos'. Foto: Europa Press

El empresario dejó entrever ante la Audiencia Nacional que la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, le habría entregado dicho sobre con información sobre una presunta financiación irregular del PSOE y la Internacional Socialista.

Las fuentes judiciales presentes en el interrogatorio, citadas por Europa Press, explicaron que el sobre fue recibido por Aldama el 4 de febrero de 2020. Dicho paquete portaba el sello de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, cargo que ocupa Rodríguez desde junio de 2018.

Aldama señaló que la documentación contenida en el sobre estaría relacionada con el sector petrolero y el negocio de hidrocarburos, pero subrayó que no guardaba relación con la empresa Villafuel, que es uno de los principales focos de investigación de la causa.

María Corina Machado arremete contra Delcy Rodríguez y asegura que “nadie tiene confianza” en ella

Asimismo, el empresario evitó entrar en detalles sobre la documentación recibida y sugirió a la Fiscalía Anticorrupción alcanzar un acuerdo si se requería más información sobre ese aspecto concreto, según las fuentes citadas por Europa Press.

El medio también reportó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentó la existencia y custodia de este material. Aldama habría confiado la documentación a su colaborador Luis Alberto Escolano, quien, tras recibir el sobre, le envió una fotografía en la que se evidenciaría su autenticidad. Hasta el momento, esa imagen es una de las pruebas más destacadas del proceso.

Aldama estuvo en audiencia por Caso hidrocarburos. Foto: Europa Press

¿Qué es el caso Hidrocarburos?

El llamado caso Hidrocarburos investiga una presunta organización criminal que habría defraudado importantes sumas de dinero a través de operaciones vinculadas a la concesión de licencias, permisos y otros beneficios en el sector petrolero. En esta investigación también fueron citados a declarar otros implicados, incluidos exjefes de gabinete de ministerios del Gobierno español y, sobre todo, funcionarios relacionados con las actividades de intermediación empresarial.

Frente a estas afirmaciones, el PSOE negó enfáticamente cualquier financiación irregular, al calificar las acusaciones como intentos por parte de Aldama de desviar la atención de sus propias responsabilidades penales y generar “ruido mediático” sin pruebas que respalden tales señalamientos.

El partido sostiene que no existe evidencia creíble de aportaciones ilegales y reivindica su transparencia en materia de financiación.

*Con información de Europa Press

