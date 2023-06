Escándalo en México: actriz colombiana denuncia detención ilegal de más de 12 horas con gran angustia

La actriz colombiana Viviana Pulido Santos, reconocida por sus actuaciones en Tu voz estéreo o Enfermeras, fue la víctima de una retención aparentemente ilegal que se dio a conocer en medio de su cuenta de TikTok donde la artista hizo la denuncia.

En el relato, la mujer comenta que su ingreso al país fue denegado y que posteriormente la ingresaron a un cuarto custodiado por policías. “El miércoles yo tenía un viaje a México. Tan pronto llego a Migración, me preguntan que a qué voy a México y yo les digo que voy de turismo y en ese momento me quitan mis pasaportes y me quitan el celular. Entonces, le pregunto, qué fue lo que pasó, por qué me negaron la entrada y me dice porque seguramente tu contacto acá no contestó el teléfono. Me entraron a este cuarto, no tenía visibilidad hacia afuera, estaba custodiado por dos policías y me quitaron todas mis cosas”.

Viviana Santos, actriz de 'La Venganza de Analía' denunció malos tratos por parte de las autoridades en México. - Foto: Instagram

Viviana contó haber sentido impotencia y miedo en medio de la situación. “Estaba muerta del susto. Sentía mucha impotencia lo que estaba pasando y de no poder ni siquiera decir como okay, vale, si no me quieres en tu país, entonces déjame comprar un pasaje y me devuelvo al mío. Pero no, ni siquiera tenía la potestad de hacer eso, o sea, literalmente estaba secuestrada. Había un niño de dos años, había otros dos niños de diez años.”

Después de haber ingresado al cuarto, Pulido asegura que pasaron más de 12 horas estando retenida sin respuesta alguna de la policía o de Migración: “Nos dijeron que nos íbamos en el vuelo de la 1:30 a. m. como unas trece horas ahí metidas. Traté de hacerme amigas de las guardias y pasar el tiempo preguntándoles cosas. Llegó otra persona de Migración y dijo que me iba a reportar y a las guardias también. Me entró el susto otra vez y traté de pararme para decirle algo y alcanzarla y como no teníamos cordones ni nada, me caí y me golpeé fuerte. Ella lo único que hizo fue voltearse y reírse de mí”.

Y continuó asegurando: “Cuando llegué a Colombia, ni siquiera tenía mi maleta, todo el tiempo nos dijeron mentiras, todo el tiempo nos privaron de nuestros derechos. Ni derecho a una llamada, ni a un familiar. Me dejaron sin comida, sin poder comunicarme, me dejaron privada de la libertad como si yo fuera una delincuente”.

Viviana Santos relatando su caso de retención en un aeropuerto de México. - Foto: Tomado de su TikTok oficial @vivianasantosactriz

Así mismo, la reconocida actriz escribió en la publicación que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones que “El mundo se tiene que enterar. Si viviste algo similar y migración de México pasó por encima de tus derechos o de alguien que conozcas, házmelo saber, vamos a hacer un reportaje de lo que está pasando, vamos a hacer más ruido del que ya hay porque esto tiene que cambiar”.

De esta manera, la actriz hizo conocer su caso para que, además de denunciarlo públicamente, sirva para que sus seguidores y los usuarios que han pasado por situaciones similares, puedan hacer visibles estas situaciones que se presentan en los aeropuertos del mundo.

¿Qué papeles y requisitos se necesitan para viajar a México?

Cerca de 500.000 colombianos viajan al año a tierras mexicanas, cifra que ha venido aumentando con el paso de los años, según Migración Colombia. Sin embargo, así mismo también aumentan los casos de colombianos a los que no se les permite el ingreso al país centroamericano.

Colombia y México son los mercados con mejores operaciones aéreas. - Foto: Mauricio Florez

Lo primero que es importante señalar es que para viajar a México no se requiere tener una visa, el consulado de ese país exige únicamente el pasaporte vigente. La cancillería colombiana entregó unas recomendaciones clave para evitar una deportación al momento de llegar a ese país.