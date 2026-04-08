“Estado emocional y psicológico crítico”: Francia confirma la liberación del último ciudadano francés detenido en Venezuela

El Ministerio de Exteriores de Francia confirmó la liberación de Julien Février, considerado el último nacional francés y quien fue arrestado en territorio venezolano en el marco de la oleada de detenciones contra presos políticos por parte del Gobierno del dictador Nicolás Maduro.

“Julien Février, ciudadano francés detenido en Venezuela durante 15 meses, ha sido liberado. Ya se encuentra de regreso en Francia. Francia celebra esta medida de las autoridades venezolana”, ha señalado un portavoz de la cartera en declaraciones a la prensa.

#Venezuela | Julien Février, ressortissant français détenu au Venezuela depuis 15 mois a été libéré.

Il est de retour en France.

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Février, de 35 años y originario de la ciudad de Toulouse, fue detenido en enero de 2025 bajo circunstancias no esclarecidas y encarcelado en la prisión de Rodeo I, a unos 40 kilómetros de la capital venezolana, Caracas.

Otro francés, Camilo Castro, también fue detenido y encarcelado en Rodeo I después de que fuera dado por desaparecido el 26 de junio de 2025 en un puesto fronterizo entre Venezuela y Colombia al que había acudido para renovar su visado de residencia colombiano. Fue liberado el pasado mes de noviembre.

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Su hermano Nicolas Février anunció poco antes a la AFP su liberación, confirmando una información del diario Libération.

“Se encuentra en un estado emocional y psicológico crítico, pero al menos es libre”, confió Nicolas Février, cuando se disponía a recibir a su hermano a su llegada a un aeropuerto de París este miércoles.

Miembros de la policía en Venezuela Foto: LightRocket via Getty Images

Este paisajista de formación estaba, antes de su liberación, “muy afectado psicológicamente” por su detención, había confiado en febrero su hermano.

“No está demasiado bien”, volvió a estimar este miércoles Nicolas Février desde el aeropuerto. “Su primera prioridad es cuidarse”, agregó.

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En una entrevista con la AFP, Camilo Castro describió su duro paso por la cárcel Rodeo 1, marcado por humillaciones nocturnas, insultos y “juicios falsos” destinados a “romper” a los reclusos.

En febrero, la familia de Février había pedido al gobierno francés que “hiciera todo lo necesario” para sacarlo del país latinoamericano, preocupados por la situación política tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron al ciudadano francés. Foto: NurPhoto via Getty Images

Février, un apasionado de los viajes y de América Latina, había sido condenado anteriormente por un delito no especificado en Francia y cumplió su condena, según su hermano.

Su liberación coincide también con la llegada a Francia de los dos últimos franceses detenidos en Irán: Cécile Kohler y Jacques Paris.

Con información de AFP y Europa Press*