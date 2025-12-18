MUNDO
Estados Unidos aprueba millonaria venta de armas a país que es objetivo militar de China y crecen los rumores de invasión
Este país se ha dedicado a aumentar sus inversiones en tecnología militar ante las presiones chinas.
Siga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy
18 de diciembre de 2025, 6:20 p. m.
El motivo del conflicto sería la toma de Taiwán por parte de China. Foto: Getty Images / Michael Sugrue
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento