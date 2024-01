“Estamos secuestrados y sin comida”, turista varada en Machu Picchu graba este video pidiendo ayuda a su gobierno

| Foto: The Washington Post via Getty Im

Dos agentes de policía caminan por las mundialmente famosas ruinas de Machu Picchu, ahora cerradas, en Machu Picchu, Perú | Foto: The Washington Post via Getty Im

En ese contexto, algunos turistas han asegurado que se encuentran sin comida y se sienten secuestrados, incluso se hizo viral un video en el que una mujer pide ayuda al gobierno de Chile, pues su esposo es diabético y no cuenta con la atención y la medicina necesaria.

“Estoy durmiendo en el suelo, no nos quieren dejar salir de acá, necesitamos una solución, por favor, ayúdenos, estamos desesperados, llevamos 2 días secuestrados aquí en Machu Picchu”, dijo.

La turista aseguró que no los dejan entrar a los restaurantes a comer, no hay un baño decente y no les han dado agua. “Mi esposo tiene la insulina dos días en la cartera sin poder tener refrigeración, por favor ayúdenos”, dijo la chilena mientras pedía ayuda a los cónsules en Perú.