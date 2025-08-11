Suscribirse

Mundo

Estas serían las consecuencias de un invierno nuclear: científicos afirman que “deberíamos estar preparados”

Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Pensilvania revelaría las consecuencias de un invierno nuclear.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 4:48 p. m.
La agencia nuclear de la ONU confirmó la detección en Irán de partículas de uranio enriquecido a 83,7 %, apenas por debajo del 90 % requeridos para fabricar una bomba atómica.
La agencia nuclear | Foto: Getty Images

Las guerras ya no se pelean como antes; el mundo ha evolucionado, e irónicamente, cada vez el peligro de una guerra nuclear está más cerca.

Muchos han hablado de las consecuencias que conllevaría una catástrofe de este tipo, pero un nuevo estudio publicado en la revista Environmental Research Letters, propone un escenario más catastrófico de lo que se había imaginado.

Contexto: Estos son los dos países latinoamericanos que, según la IA, serían más seguros frente a una guerra nuclear, ¿está Colombia?

En el estudio, los científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania revelaron las consecuencias de una guerra nuclear: una hambruna insondable, muertes masivas y un impacto particular en un cultivo importante después de que explotaran las bombas.

Analistas explican que la bomba Zar de Rusia sería 3.300 veces más poderosa que la de Hiroshima. Imagen de referencia. Foto: Getty images.
Analistas explican las consecuencias de una guerra nuclear | Foto: Foto: Getty images.

Y es que durante el periodo posterior al lanzamiento de las bombas, el humo y el hollín de las tormentas de fuego bloquearían la luz del sol, provocando un enfriamiento global que devastaría la agricultura mundial, según un comunicado de la Universidad de Penn State.

Lo más leído

1. MinDefensa confirmó muerte del Zarco Aldinever, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
2. Paola Turbay publicó nostálgico mensaje por muerte de Miguel Uribe, su primo: “Mantuve la ilusión de volverte a ver”
3. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”

Esto podría durar más de una década, provocando una hambruna generalizada entre los sobrevivientes. Además, el estudio advierte que “la destrucción se extendería mucho más allá de las zonas de explosión” debido al invierno nuclear.

Contexto: Ante una catástrofe nuclear, la IA señaló las posibilidades de sobrevivir, a propósito de la guerra entre Israel e Irán

“Las guerras nucleares causarían una pérdida insondable de vidas y recursos genéticos, pero también un invierno nuclear prolongado que reduciría la superficie agrícola y la productividad durante años”, sentenció el equipo de investigación.

x
Científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania revelaron las consecuencias de una guerra nuclear | Foto: Getty Images/fStop

El equipo llevó a cabo un experimento simulando la producción de un cultivo de maíz en 38.572 ubicaciones, donde les pusieron inyecciones de hollín de entre 5 y 165 millones de toneladas para determinar la magnitud exacta de la devastación en dado caso, de acuerdo con Yuning Shi, científico vegetal y meteorólogo de la universidad.

El equipo concluyó que, en caso de que se diera una guerra nuclear a gran escala, enviaría una aterradora cantidad de hollín a la atmosfera, lo que provocaría una caída del 80% en el rendimiento del maíz por año.

Contexto: ¿Destrucción masiva? Esto pasaría si Estados Unidos y Rusia se enfrentan con submarinos nucleares, según Inteligencia Artificial

Se agregó que, incluso, una guerra nuclear regional provocaría una caída del 7% en la producción mundial de maíz.

Además de lanzar hollín al aire, la guerra nuclear también provocaría un aumento en la radiación UV-B, un tipo de radiación ultravioleta que, entre otros efectos, puede mitigar la fotosíntesis en las plantas, al desactivar la capacidad del ozono de proteger la cantidad de radiación que la Tierra recibe del sol.

Este marcador considera no solo la amenaza nuclear, sino también los efectos del cambio climático.
Efectos de le guerra nuclear en el planeta | Foto: Getty Images

“Esto dañaría el tejido vegetal y limitaría aún más la producción mundial de alimentos”, de acuerdo con Yuning Shi. “A medida que el clima se recupera, la alta radiación UV-B podría dañar aún más los cultivos, con efectos que se manifestarían años después del conflicto nuclear”, escribió el equipo.

Según el estudio, la radiación alcanzaría su punto máximo al rededor de siete años después de la explosión de las bombas, provocando crisis de hambre en proporciones globales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Por primera vez se podrá ver a Luis Díaz en Colombia con Bayern: canal que los transmite

2. Paola Turbay publicó nostálgico mensaje por muerte de Miguel Uribe, su primo: “Mantuve la ilusión de volverte a ver”

3. Maluma se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse”

4. El sablazo de Donald Trump contra Bogotá. “Lugares que tú escuchas que son los peores del mundo”

5. Procurador Eljach le pidió al presidente Petro que acepte acuerdo para desescalar el lenguaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

guerra nuclearestudio científico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.