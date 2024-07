Este es el esqueleto de dinosaurio de 150 millones de años que se vende en Nueva York por 6 millones de dólares

'Apex,' estegosaurus en venta (Photo by Alexi Rosenfeld/Getty Images) | Foto: Getty Images

(Photo by Alexi Rosenfeld/Getty Images) | Foto: Getty Images

“Es un debate que he oído mucho. Cuando se tiene un espécimen científicamente importante, los museos suelen presentarse y encontrar donantes que pujen en su nombre o pujan ellos mismos. Todavía no he visto pruebas de que las subastas hayan supuesto una pérdida para la ciencia”, respondió Hatton.