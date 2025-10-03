Este sería el motivo por el que Donald Trump aparecería en una moneda de EE. UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando crear una moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el 250º aniversario de la independencia del país, informaron las autoridades este viernes 3 de octubre.

En una publicación en redes sociales —que fue retuiteada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent—, responsable de la Casa de la Moneda estadounidense, Brandon Beach, compartió los primeros borradores.

Beach publicó los primeros borradores del diseño a través de su cuenta oficial de X y añadió que “esperaba compartir más”, una vez que concluya el cierre parcial del gobierno federal.

La propuesta llega después de que el Congreso aprobara en el año 2020 una legislación, firmada por el mismo Donald Trump durante su primera administración, que permite al Tesoro emitir monedas de un dólar con diseños emblemáticos del semiquincentenario de Estados Unidos.

Boceto del secretario del Tesoro, Scott Bessent la moneda de Donald Trump - Imagen de redes sociales. | Foto: Imagen de redes sociales.

Puede acuñar estas monedas para emitirse durante un período de un año a partir de enero del año 2026.

El diseño preliminar tiene la efigie de Trump en una cara, mientras que la otra muestra al presidente con el puño cerrado y una bandera estadounidense detrás. Las palabras “Lucha, lucha, lucha” también aparecen sobre la imagen de Trump con el puño en alto.

Tras un intento de asesinato en julio del año pasado, las imágenes de Trump —con el rostro ensangrentado, levantando el puño y gritando “¡Lucha, lucha, lucha!”— se convirtieron en imágenes clave de su campaña electoral.

Aún no se sabe si está será una decisión oficial, por lo que habrá que estar pendiente ante cualquier novedad que se presente respecto al asunto.

Mientras tanto, este es por ahora, el primer preparativo que podría darse para la conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos.

La celebración se llevará a cabo el próximo 4 de julio de 2026, puesto que este día marca la firma de la Declaración de Independencia en 1776 en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio británico.

Esta es una de las festividades más importantes en el calendario estadounidense y una de las más significativas para los patriotas.

En este día se llevan a cabo diferentes eventos conmemorativos, pero los tradicionales juegos pirotécnicos son uno de los favoritos de los ciudadanos.

Por otra parte, la oficialización de una moneda conmemorativa, que contenga o no al presidente Trump puede ser una pieza que atraiga a los coleccionistas de este tipo de objetos.