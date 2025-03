Exnovia de famoso influencer revela los mensajes que le dejó tras de ser encarcelado. “Eres mi propiedad”

En una extensa publicación en Instagram, Stern relató episodios de violencia y amenazas de parte de Tate. “Me ha dicho muchas veces que si lo traicionaba, me arruinaría la vida, me violaría o me mataría”, escribió. También compartió un mensaje reciente que supuestamente recibió del influencer: “Si alguna vez me traicionas, te arrepentirás”.