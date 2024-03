Falleció Paul Alexander, el hombre que vivió 70 años con un pulmón de acero por culpa de la polio

| Foto: SSPL via Getty Images

Pulmón de acero para tratar el polio | Foto: SSPL via Getty Images

Alexander contrajo polio en 1952 cuando tenía 6 años y vivía con su familia en los suburbios de Dallas. “Lo perdí todo: la capacidad de moverme, mis piernas no me sostenían y luego no podía respirar”, recordó una vez en un vídeo compartido por Reuters. El joven fue trasladado de urgencia al hospital y colocado en un pulmón de acero, en el que permanecería el resto de su vida.