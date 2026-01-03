Mundo

Fiscalía de Nueva York acusó formalmente a Maduro y a su círculo cercano de narcoterrorismo y tráfico masivo de cocaína: esto dice el documento judicial

Entre los acusados también están Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y el líder del Tren de Aragua, Hector Rusthenford, alias Niño Guerrero.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 4:13 p. m.
Este es el escrito de acusación contra Nicolás Maduro. Foto: Semana

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Nicolás Maduro y otras cinco figuras clave del régimen venezolano, a quienes señala de haber liderado durante más de dos décadas una conspiración internacional de narcoterrorismo, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y uso de armas de guerra, en alianza con organizaciones criminales y terroristas de América Latina.

La Fiscalía de Nueva York sostiene que “durante más de 25 años, líderes de Venezuela abusaron de sus posiciones de confianza pública y corrompieron instituciones legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”.

En el centro de esa estructura, según el escrito de acusación, se encuentra el presidente Nicolás Maduro Moros, descrito como quien “se sienta hoy en la cúspide de un gobierno corrupto e ilegítimo que, por décadas, ha utilizado el poder del Estado para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico”.

El escrito detalla que Maduro “utilizó su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, primero como congresista, luego como canciller y finalmente como presidente de facto.

Según la acusación, como ministro de Relaciones Exteriores, “vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes” y facilitó vuelos privados “bajo cobertura diplomática para repatriar ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela”.

Junto a Maduro fueron acusados Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.

La Fiscalía afirma que estos funcionarios y familiares “se asociaron con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo”, entre ellos las Farc, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.

El documento describe hechos concretos como envíos marítimos y aéreos de cocaína desde Venezuela, uso de pistas clandestinas, cargamentos despachados desde aeropuertos comerciales bajo control de funcionarios corruptos y protección armada de rutas.

Para 2020, el Departamento de Estado estimaba que “entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela”. Uno de los episodios más graves ocurrió en 2006, cuando “más de 5,5 toneladas de cocaína fueron transportadas en un avión DC-9 desde Venezuela hacia México”, con participación de altos mandos militares.

En otro pasaje, la Fiscalía afirma que Maduro y Cilia Flores “ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes debían dinero del narcotráfico o amenazaban su operación”.

En cuanto a los cargos, la Fiscalía de Nueva York imputó conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para portar armas de guerra.

La acusación señala que los procesados actuaron “con conocimiento de que estaban proporcionando apoyo material y financiero a organizaciones terroristas”.

Finalmente, el tribunal ordenó el decomiso de todos los bienes derivados de estas actividades. La Fiscalía solicita confiscar “toda propiedad que constituya o derive de las ganancias obtenidas directa o indirectamente por los acusados”, así como armas, municiones y bienes sustitutos si los activos fueron ocultados o transferidos fuera del alcance de la justicia.

