Fujimori, Vizcarra, Maduro: Otros personajes que intentaron lo mismo que Pedro Castillo

En los últimos días se han vivido momentos de incertidumbre y tensión en Perú, tras el fallido intento de Golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo. El punto de inflexión fue la decisión de Castillo de disolver el Congreso (el cual intentó destituirlo tres veces), declarar estado de conmoción y llamar a elecciones legislativas.

Pedro Castillo fue electo en 2021 y hoy es el protagonista de un nuevo intento de golde de Estado. - Foto: Getty Images

Luego de la destitución, Castillo fue trasladado inicialmente a una base policial en Lima, pero se encuentra en el penal de Bardadillo, donde se encuentra recluido el exmandatario Alberto Fujimori, cumpliendo una condena de 25 años por cargos de corrupción, peculado y usurpación de funciones. La vicepresidenta Diana Boluarte tomó el cargo de presidencia, mientras en el país se está buscando una solución para la situación. Varios mandatarios y países alrededor de Latinoamérica han reaccionado y solicitado restaurar la democracia.

El autogolpe de Estado por parte de Pedro Castillo no es el primero de la historia moderna de Latinoamérica. Se suma a la lista de otros casos similares, entre los cuales aparecen los nombres de sus conciudadanos, Alberto Fujimori y Martín Vizcarra.

Perú: país con historial de golpes de Estado

Alberto Fujimori

En 1990, Alberto Kenya Fujimori fue electo presidente de la República de Perú. En esa ocasión, no logró tener mayoría en el Parlamento y enfrentó al grupo ‘Sendero Luminoso’.

En aras de combatir al grupo armado, Fujimori solicitó facultades especiales por parte del Congreso, las cuales fueron negadas. A su vez, la Cámara de Senadores comenzó una investigación contra él en materia de presuntas violaciones de derechos humanos.

El domingo 5 de abril de 1992 y tras la negativa del Congreso, Fujimori le expresó al país y al mundo, por medio de una alocución presidencial, las siguientes medidas: “Como Presidente de la República, he constatado directamente todas esas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomas las siguientes trascendentes medidas. Primero: disolver, temporalmente, el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional”.

Esta situación la denominaron el Fujimorazo. El mandatario para aquel entonces contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas para efectuar el golpe. Acto seguido y similar a lo que ocurrió con Castillo, se presentaron las renuncias de varios ministros, tales como el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo y Promoción Social y el ministro de Agricultura.

Al día siguiente, los parlamentarios llevaron a cabo una sesión para declarar la vacancia por incapacidad moral del presidente Fujimori. La moción fue aceptada y fue declarado a Máximo San Román (vicepresidente para ese momento) como presidente de la República. A su vez, convocaron a una reunión del Congreso en el Colegio de Abogados de Lima.

Menos de un año después, Alberto Fujimori volvería a la presidencia, la cual prolongaría hasta el 21 de noviembre del 2000, cuando fue destituido por otros motivos.

Martín Vizcarra

El último antecedente de golpe de Estado en el país peruano se dio tres años atrás, durante el mandato de Martín Vizcarra.

Martín Vizcarra fue el último presidente en Perú que intentó efectuar un golpe de Estado - Foto: Foto: @PedroCastilloTe (Twittter) / MartinVizcarraC (Facebook)

Luego del mandato de Pedro Pablo Kuczynski, Perú se encontraba en una situación compleja en términos de política. Vizcarra fue electo en 2018 y, solo un año después, anunció que disolvía el Congreso, dada su negación a la propuesta de modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para modificar las directrices de elección de magistrados. El presidente se encontraba -similar a Fujimori y Castillo- enfrentado con un Congreso que, en su mayoría, era oposición.

Meses después, mediante una decisión del Tribunal Constitucional, fue declarada disuelta la disolución presentada por Vizcarra. Tras esto, a mediados de septiembre del 2020, el Congreso declaró incapacidad moral permanente de Vizcarra para el cargo de Presidente de la República. La consecuencia fue su destitución en noviembre.

“No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer poder”, declaró Vizcarra al aceptar la decisión y no tomar medidas legales contra el Congreso.

Otros casos en Latinoamérica

Juan María Bordaberry en Uruguay

En 1973 y por medio del decreto N° 464/973, el mandatario Juan María Bordaberry , disolvió el Parlamento uruguayo. La situación fue posterior a la aceptación de las exigencias de las Fuerzas Armadas de permitir la actividad política a los militares.

“La acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal”, sostuvo Bordaberry. Años después, en 1976, los militares que lo habían apoyado, tomaron la decisión de sacarlo del cargo, por considerar como ‘propuestas dictatoriales’ sus posturas.

Nicolás Maduro

El 2017, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, disolvió el Parlamento que contaba con mayoría de la oposición. La decisión planteaba que las facultades legislativas dejaban de ser del Parlamento y pasaban a ser propias de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), creada por el gobierno.

La Asamblea entonces tuvo competencias en los asuntos de preservación de la paz, soberanía, sistema socioeconómico, sistema financiero, administración de bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos.

La oposición afirmó que se trató de un golpe de Estado, calificándolo de ‘basura’ y haciéndole un llamado a las Fuerzas Armadas a devolver la ruptura a la Constitución.

Por ahora, la situación en Perú con Pedro Castillo sigue en vilo, a la espera de las medidas y camino a seguir por parte del Gobierno, el órgano Legislativo y las entidades legales.