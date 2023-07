¿Futura pandemia? Ahora se sirve en restaurantes en Taiwán, este plato con carne de cocodrilo

- Foto: MediaNews Group via Getty Images

- Foto: MediaNews Group via Getty Images

China ha negado en muchas ocasiones que la pandemia del coronavirus que ha afectado al mundo desde comienzos de 2020, pese a que un primer caso de contagio en ese país se conoció en noviembre de 2019, tuvo su origen en un laboratorio y lo atribuyó a un virus de contagio animal procedente de un mercado en Wuhan.

Incluso se refirió a que posiblemente estuvo relacionado un sitio en el que se vendía mariscos y carne de animales salvajes, incluyendo a murciélagos y víboras.

En relación con los murciélagos, estos animales que son los únicos mamíferos capaces de volar fueron causantes de otras epidemias de coronavirus.

De hecho, a comienzos de este siglo, fueron responsables de la transmisión del síndrome respiratorio agudo severo, más conocido como SARS, que infectó a más de 8.000 personas, 800 de las cuales fallecieron.

Entre tanto, a mediados de la década de 2010, los murciélagos fueron el origen de otra enfermedad respiratoria similar al SARS: el Síndrome Respiratorio de Medio Oriente, que afectó a unas 2.500 personas, aunque fue más letal que la anterior, ya que mató a más de 850 personas.

Y pese a que existen experiencias anteriores sobre el consumo de platos exóticos que, en algunos casos, derivan en enfermedades, se siguen experimentando otros, que ponen a pensar a muchos si pueden ser el origen de alguna pandemia, cuando apenas se está superando la de covid-19.

El plato lo ofrece el restaurante Witch Cat de Vietnam, presentado con una pata de un cocodrilo que sobresale de un tazón lleno de fideos y caldo. - Foto: Reuters /Rula Rouhana

Ramen de Godzilla

Así se le conoce a un plato que hace furor en Vietnam y al que se le conoce como Ramen de Godzilla y que a la vista puede ser que no llame mucho la atención.

Lo ofrece el restaurante Witch Cat de ese país asiático presentado con una pata de un cocodrilo que sobresale de un tazón lleno de fideos y caldo.

El origen del ramen es Japón. Es un plato típico de la cocina de ese país y consiste en una sopa hecha con caldo de carne o verduras y salsa de soya al que se añaden unos fideos largos de harina de trigo y otros ingredientes, como huevo, carne o verduras.

Sin embargo, algunos han señalado que se trata de un plato heredado de China. Hasta hace 73 años en Japón se le conocía como shina soba, pero actualmente se utiliza chūka soba o simplemente ramen, uno de los términos más populares.

Hasta hace 73 años en Japón se le conocía como shina soba, pero actualmente se utiliza chūka soba o simplemente ramen, uno de los términos más populares. (Photo by Leonard Ortiz/MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images) - Foto: MediaNews Group via Getty Images

Los países orientales acogieron este plato y, en el caso de Vietnam, a esa nueva creación con ese animal se le conoce como “ramen de cocodrilo de bruja gruesa”.

A golpe de vista, según han señalado varias personas que lo han consumido, no parece un plato apetecible, sin embargo, ha acaparado todas las miradas y ha ganado gran popularidad.

Algunos expertos culinarios han señalado que este exótico plato se inspiró en un ramen que se volvió viral en mayo pasado, con un crustáceo de 14 patas llamado isópodo.

Fue tal el furor que la gente hacía filas para consumir un bocado de fideos debajo de la enorme criatura o simplemente para tomarle fotografías.

Fue tal el furor que la gente hacía filas para consumir un bocado de fideos debajo de la enorme criatura o simplemente para tomarle fotografías. Photographer: Noriko Hayashi/Bloomberg via Getty Images - Foto: Bloomberg via Getty Images

En este caso, el Godzilla ramen, parece tener igual o mayor éxito, Algunos dicen que no tanto porque sea delicioso, sino porque es un alimento particular que ha llamado la atención de miles de personas que no han dudado en pedirlo a la mesa para poder hacer fotografías y subirlas en redes sociales.

El propietario del negocio reconoció que aunque el plato es muy pedido, nadie se atreve a probarlo. “Aquellos que no se atrevan a comer cocodrilo son bienvenidos a probar otra sopa de fideos con carne de cerdo, ternera y mariscos”, señaló.