El Estadio Trong Dong es un ambicioso proyecto que se planea construir a las afueras de Hanoi, capital de Vietnam. Según el gobierno local, este nuevo estadio será el más grande del mundo con una capacidad de 135.000 espectadores, además, será la bandera de la futura Ciudad Deportiva Olímpica.

El megaproyecto fue aprobado el 19 de diciembre, Día de la Resistencia Nacional de Vietnam, fecha en la que se realizó una ceremonia para dar inicio a las obras. El acto formó parte de las celebraciones nacionales que conmemoraron la construcción o finalización de un total de 234 proyectos de infraestructura.

La inversión tendrá un modelo público-privado, en donde la promotora privada Vingroup, juntó con las autoridades locales, harán una inversión de aproximadamente 38 mil millones de dólares.

Estadio Trong Dong Foto: Captura X @StadiumDB

El diseño del estadio, con forma de tambor, se inspira en los antiguos tambores de bronce de Đông Sơn, símbolo de la cultura e identidad vietnamita, mientras que la fachada estará decorada asimilando las características del pájaro Lạc. Con este proyecto monumental y su diseño innovador, las autoridades buscan además que Hanói se convierta en un punto de referencia en la región.

Más allá de su imponente estructura, el Estadio Trong Dong contará con tecnología de última generación: tendrá el techo retráctil más grande del mundo, superando al del estadio Santiago Bernabéu, una cancha retráctil (cuyo proceso de despliegue durará entre seis y diez horas), una robusta infraestructura de telecomunicaciones; y sistemas basados en inteligencia artificial que optimizarán sus operaciones.

Sin embargo, la gran inversión no se limita a la construcción del estadio, ya que este forma parte de un megaproyecto más amplio: la Ciudad Deportiva Olímpica.

La iniciativa contempla el desarrollo de un distrito de más de 9.000 hectáreas, que incluirá viviendas, centros comerciales, restaurantes, hoteles, zonas recreativas e infraestructura de transporte. Se estima que la ciudad olímpica tendrá capacidad para albergar a unos 750.000 residentes.

Tamaño del distrito que albergara la Ciudad Deportiva Olímpica. Foto: Captura X @StadiumDB

Asimismo, este nuevo espacio contará con un complejo deportivo, que tendrá varios espacios más pequeños junto al estadio principal, incluido un centro acuático e instalaciones para deportes electrónicos.

Lo impresionante de este proyecto, no es solo la magnitud de las obras de infraestructura, sino la rapidez con la que se espera inaugurar estos espacios. Según el calendario, el nuevo estadio debería estar terminado en agosto de 2028, mientras que todo el megaproyecto debería estar concluido en 2035.

Hasta la fecha, ningún estadio en Vietnam alcanza el nivel de desarrollo y tecnología previsto para el Estadio Trong Dong. No obstante, hacia finales de 2025 y comienzos de 2026 también se anunció la construcción de otros dos recintos: el Estadio PVF, proyectado para el sur de Hanói, y el Estadio Rach Chiec, en la Ciudad Ho Chi Minh.