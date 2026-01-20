¿Qué pasó con el joven que narraba fútbol desde una montaña? El impresionante giro de vida de ‘Pol Deportes’; ahora cubrirá el Mundial

En el fútbol, lo que está en juego va mucho más allá de lo que pasa en la cancha; a veces, la verdadera jugada maestra ocurre en las tribunas, o incluso fuera de ellas. Cliver Huamán Sánchez, un adolescente de 16 años conocido en el universo digital como “Pol Deportes”, ha pasado de la sencillez de narrar un partido en un cerro a compartir mesa con las leyendas del balompié, demostrando que el talento no tiene estratos sociales.

Cine 4K y gravedad cero: Bad Bunny aterrizó en Colombia en un lujoso “palacio volante” de millones de dólares

El origen de un fenómeno viral

La historia de Cliver parece sacada de un guion cinematográfico. Originario de la provincia de Andahuaylas, en los Andes peruanos, el joven viajó 18 horas en autobús junto a su padre y su hermano hacia la capital, Lima. ¿Su objetivo? Narrar la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, al no contar con los recursos para ingresar al Estadio Monumental, Cliver no se dio por vencido.

Con una determinación inquebrantable, subió a un cerro aledaño con vista al campo de juego. Desde allí, con un teléfono móvil, relató el partido —filmado por su hermano Kenny— que se volvió viral en TikTok, alcanzando a millones de personas que quedaron cautivadas por su voz y su esfuerzo.

De la montaña a los estadios de Europa

Tras su explosión en redes sociales, el mundo puso sus ojos en él. El impacto de su historia fue tal que fue invitado a Europa para presenciar y narrar partidos de la UEFA Champions League, compartiendo de cerca con figuras del Real Madrid. Lo que comenzó como un sueño en una colina de Lima se transformó en un pasaporte al centro del fútbol mundial.

Sin embargo, lejos de conformarse con la fama efímera de los “likes”, Cliver ha decidido apostar por su formación y estabilidad profesional.

El nuevo reto profesional: “Elegí crecer con los mejores”

Esta semana, el joven narrador sorprendió a sus seguidores al anunciar su incorporación a un ambicioso canal de streaming deportivo. En este nuevo proyecto, Pol Deportes compartirá panel con destacados exfutbolistas de la región y periodistas de amplia trayectoria.

“Los planes de Dios son perfectos. Hay momentos que no se explican, solo se agradecen. Feliz y agradecido de empezar un nuevo reto rodeado de los mejores”, expresó el joven en su cuenta de TikTok.

El proyecto tiene la mirada puesta en el Mundial 2026, y Cliver ha sido enfático en que esta oportunidad es clave para reforzar su formación periodística. “Por eso, elegí crecer con los mejores”, dijo Clever, refiriéndose a la oportunidad de aprender conceptos técnicos de figuras que han pisado las canchas profesionalmente.

Un ejemplo de superación para la región

¿Gaby Spanic a la cárcel? La verdad detrás de la orden de captura contra la actriz de ‘La Usurpadora’ por porte ilegal de drogas

Para el público colombiano, que conoce de cerca historias de ídolos que surgieron de la nada, el caso de ‘Pol Deportes’ es un recordatorio del poder de la perseverancia. Su salto al profesionalismo no es solo un triunfo personal, sino un mensaje para miles de jóvenes que ven en las plataformas digitales una puerta de salida hacia un futuro mejor.

Con el apoyo de su familia y una audiencia que no deja de crecer, el narrador del cerro se prepara para un reto más grande: consolidarse como la nueva voz del periodismo deportivo peruano.