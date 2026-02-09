El ranking de los países de América Latina que hablan mejor inglés como segundo idioma

Hablar inglés es una necesidad que surgió en el mundo moderno, debido a su papel como lengua global. Da mejores oportunidades profesionales, facilidad a la hora de viajar y un mayor acceso a la educación e información.

Es importante mencionar que esta lengua es la más hablada del mundo, con aproximadamente 1.500 millones de hablantes.

Sin embargo, un dato relevante es que solo el 25 % de los hablantes la tienen como su lengua nativa. En este contexto, surge el estudio de Education First que evalúa el dominio de este idioma.

Los países europeos lideran el ranking como los que mejor dominan el inglés. Foto: Getty Images

El EF English Proficiency Index, o índice de nivel de inglés de EF, es una prueba de inglés en línea y adaptativa que evalúa las habilidades de lectura, comprensión auditiva, expresión oral y escritura. Esta prueba solo evalúa países y hablantes que tengan este idioma como segunda lengua. El estudio contó con la participación de más de 2 millones de personas.

A su vez, este se divide en diferentes categorías, según el nivel de inglés que tenga cada país, empezando por “Nivel muy alto”, “Nivel alto”, “Nivel medio”, “Nivel bajo” y finalmente con “Nivel muy bajo”.

Aunque América Latina ha tenido un progreso importante en la calidad y cantidad de personas que hablan este idioma, el ranking aún no lo demuestra. Esto se evidencia cuando el primer país latinoamericano aparece en el puesto 26 a nivel mundial.

Los cinco países sudamericanos que mejor hablan inglés son:

Argentina (Número 26 a nivel mundial)

Honduras (Número 32 a nivel mundial)

Uruguay (Número 34 a nivel mundial)

Paraguay (Número 43 a nivel mundial)

El Salvador (Número 47 a nivel mundial)

Por otra parte, los países de Latinoamérica que peor se ubicaron fueron:

México (Número 103 a nivel mundial)

Haití (Número 99 a nivel mundial)

Ecuador (Número 83 a nivel mundial)

Colombia (Número 76 a nivel mundial)

Brasil (Número 75 a nivel mundial)

Por otro lado, el ranking es liderado por Países Bajos, Croacia, Austria, Alemania y Noruega.

Dicho esto, el caso de Colombia es llamativo. Aunque el nivel general aumentó, en casi todos los rangos de edad, los jóvenes entre 18 y 20 años tuvieron una reducción de 15 puntos en su nivel de inglés con respecto al 2024. Este puntaje lastró la calificación general del país, lo que hizo que se redujera en 5 puntos.

En este sentido, Colombia se ubicó en la categoría de “Nivel Bajo” en el índice de nivel de inglés de EF. Asimismo, los estudiantes fueron el área que peor desempeño tuvo, junto con los técnicos y personal de mantenimiento.

Por otra parte, las ciudades que mejor calificación obtuvieron fueron: Bucaramanga (518), Medellín (516), Manizales (515), Bogotá (513) y Armenia (511). En contraste, las que tienen una calificación menor son: Apartadó (390), Florencia (392), Buenaventura (403), Tuluá (407) y Valledupar (435).

Cabe resaltar que el índice solo incluye ciudades y regiones con un mínimo de 100 participantes.