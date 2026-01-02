Los países de Latinoamérica que lideran el ranking gastronómico de TasteAtlas en 2025.

El 100 Best Cuisines in the World es un ranking internacional elaborado por TasteAtlas, una plataforma gastronómica especializada en recopilar y evaluar comidas tradicionales de todo el mundo.

Este listado se construye a partir de millones de valoraciones de usuarios, expertos culinarios y críticos gastronómicos, quienes califican platillos, ingredientes y productos típicos de cada país. Con esos datos, TasteAtlas asigna una puntuación promedio a cada cocina nacional y elabora el ranking anual.

El objetivo del ranking es destacar las tradiciones gastronómicas más valoradas a nivel global, destacando, tanto cocinas ampliamente reconocidas, como otras menos mediáticas pero con fuerte identidad culinaria. Además, TasteAtlas acompaña el listado con recomendaciones de platos emblemáticos y productos regionales de cada país.

Comida italiana como la mejor del 2025. Foto: Getty Images

Top 10 mejores gastronomías del mundo

Italia (1): La gastronomía italiana es una de las más influyentes y apreciadas del mundo, reconocida por su equilibrio entre tradición, calidad de ingredientes y sencillez.

Grecia (2): La gastronomía griega es una de las más antiguas y reconocidas del mundo, profundamente ligada a la dieta mediterránea, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Perú (3): La gastronomía peruana es considerada una de las más diversas y prestigiosas del mundo, resultado de la fusión entre tradiciones prehispánicas, herencia española, influencias africanas y migraciones asiáticas, especialmente china y japonesa.

Portugal (4): La gastronomía portuguesa es una de las más representativas del Atlántico europeo, marcada por una fuerte tradición marinera y el uso de ingredientes sencillos pero de gran calidad.

El Ceviche de pescado es uno de los platos más reconocidos de Perú. Foto: Promperú

España (5): La gastronomía española es una de las más influyentes y reconocidas del mundo, caracterizada por su diversidad regional, la calidad de sus ingredientes y la combinación entre tradición y vanguardia.

España (5): La gastronomía española es una de las más influyentes y reconocidas del mundo, caracterizada por su diversidad regional, la calidad de sus ingredientes y la combinación entre tradición y vanguardia. Japón (6): La gastronomía japonesa es una de las más influyentes y respetadas del mundo, reconocida por su precisión, equilibrio y profundo respeto por el producto.

Turquía (7): La gastronomía turca es una de las más ricas y diversas del mundo, resultado de la convergencia entre tradiciones otomana, mediterránea, balcánica y de Medio Oriente.

China (8): La gastronomía china es una de las más antiguas, extensas e influyentes del mundo, reconocida por su enorme diversidad regional, sus técnicas culinarias milenarias y el equilibrio entre sabores, texturas y aromas.

Francia (9): La gastronomía francesa es considerada una de las más influyentes y refinadas del mundo, reconocida por haber establecido muchas de las bases de la cocina moderna.

Indonesia (10): La gastronomía indonesia es una de las más diversas y vibrantes del sudeste asiático, resultado de la fusión de tradiciones locales con influencias indias, chinas, árabes y europeas.

¿Dónde está Colombia? Top 5 países latinoamericanos

Teniendo en cuenta solo los países latinoamericanos, estos son los 5 países mejor ubicados en el ranking, y ordenados del mejor al peor:

Perú (3) – Cocina diversa y sofisticada que fusiona tradiciones indígenas, españolas, africanas y asiáticas; destacan el ceviche, el ají y la variedad de insumos andinos y amazónicos, que lo convierten en uno de los mejores del mundo.

México (11) – Gastronomía declarada Patrimonio de la Humanidad, basada en el maíz, el chile y el frijol, con gran riqueza regional y técnicas ancestrales.

Brasil (17) – Cocina multicultural influenciada por pueblos indígenas, africanos y europeos; platos como la feijoada y el uso del arroz, el frijol y la yuca son centrales.

Comida típica colombiana. Foto: Getty Images

Colombia (23) – Gastronomía muy regional, con platos contundentes como la bandeja paisa, sopas tradicionales y fuerte presencia del maíz, el plátano y las carnes.

Argentina (26) – Destaca por su cultura de la carne y el asado, con influencias italianas y españolas reflejadas en pastas, pizzas y repostería.