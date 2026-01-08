El país que limitará los anuncios largos de YouTube a partir de febrero

Vietnam se ha convertido en el primer país del mundo en regular la duración de los anuncios de YouTube, con una legislación que entrará en vigor el próximo 15 de febrero.

Ante la tendencia de la plataforma de aumentar la cantidad y la duración de los anuncios, el país asiático ha dado un paso adelante y ha decidido que YouTube no pueda incluir anuncios publicitarios largos que no se puedan omitir a partir de los cinco segundos.

Según Vietnam News, la normativa también prohíbe obligar a los espectadores a esperar antes de cerrar los anuncios con imágenes estáticas, y en lo que respecta a los anuncios emergentes, a usar en ellos botones de cierre falsos para que los usuarios hagan clic en el contenido igualmente.

No obstante, Youtube no es la única plataforma afectada por la nueva legislación; otras ‘apps’ de ‘streaming’ como Netflix o Amazon Prime no podrán incluir los anuncios de larga duración sin opción a omitirlos.

Por el momento, Vietnam es el único país que ha tomado cartas en el asunto. Mientras tanto, todavía hay otras opciones para que los usuarios no reciban este tipo de anuncios. Por una parte, es el pago de la suscripción de YouTube Premium. Por otro lado, también pueden recurrir a aplicaciones de código abierto para modificar las funciones.

El sistema de monetización de X volvió a quedar en el centro del debate tras una admisión poco habitual de Elon Musk. El dueño de la red social aceptó que la plataforma no está recompensando de forma justa a quienes generan contenido y reconoció que, en ese aspecto, YouTube ha logrado hacerlo mejor.

La declaración se dio en medio de reclamos públicos de creadores y discusiones internas sobre cambios urgentes en los pagos.

YouTube es una plataforma de streaming que funciona a través de algoritmos. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Reclamos de creadores y dudas sobre la monetización

La conversación se encendió luego de que Nikita Bier, directora de producto de X, anunciara que se preparaban ajustes y mejoras pensadas para usuarios avanzados.

A través de un mensaje en X, señaló:“Durante la próxima semana, publicaré algunas pequeñas mejoras para usuarios avanzados. La mayoría fueron soluciones rápidas que, por alguna razón, se pasaron por alto. Estén atentos”.

Ese anuncio abrió la puerta a nuevas críticas. Uno de los usuarios, Peter Duan, expuso su inconformidad, mencionando que, “por favor, arreglen la monetización. He comparado constantemente mis pagos con los de mis compañeros y siempre he recibido menos de lo que merezco. Con gusto les proporcionaré los datos. Gracias”.

La respuesta de Bier fue directa y generó aún más discusión. La ejecutiva planteó que el esquema actual de pagos podría estar causando más problemas que beneficios y sugirió la necesidad de replantear por completo el modelo de monetización.

“En este punto, creo que los pagos a los creadores hacen más daño que bien, y necesitamos pasar a un sistema diferente”, señaló en X.

El intercambio no pasó desapercibido para Elon Musk, quien intervino para matizar las críticas y señalar el origen del inconveniente. Según el empresario, el fallo no está en pagar a los creadores, sino en hacerlo por debajo de lo posible y sin una distribución suficientemente precisa.

El mensaje del magnate fue: “No, el problema es que pagamos menos de lo que podemos y no asignamos los pagos con la suficiente precisión. YouTube lo hace mucho mejor”.

