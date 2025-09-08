Suscribirse

Gobernadora de Puerto Rico envió claro mensaje a Maduro: “no le vamos a pasar una más”

Jenniffer González respaldó el plan antidrogas de EE. UU.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

8 de septiembre de 2025, 11:48 p. m.
UNITED STATES - OCTOBER 11: Resident Commissioner Jenniffer González-Colón, R-Puerto Rico, speaks at a news conference in the Capitol with House Republican leaders on disaster funding for hurricane ravaged Puerto Rico and the California wild fires on October 11, 2017. (Photo By Tom Williams/CQ Roll Call)
Jenniffer González envió mensaje contundente al régimen de Nicolás Maduro. | Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

Este lunes 8 de septiembre, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, realizó contundentes declaraciones en medio de una alocución oficial desde la oficina gubernamental.

En su intervención, comunicó su apoyo al ejército estadounidense en la lucha que enfrenta actualmente el país frente a la detención y limitación del narcotráfico proveniente de Venezuela.

Contexto: El discurso del jefe del Pentágono a bordo de un buque militar cerca de Venezuela: “No es un entrenamiento, es un ejercicio real”

Además, respaldó la acusación de la Casa Blanca contra el régimen de Nicolás Maduro, al señalarlo como parte del Cartel de los Soles y responsable del tráfico de “drogas peligrosas” hacia la isla.

González continuó su mensaje advirtiendo que todo este contenido ilegal que ingresa a Puerto Rico incrementa de manera radical la violencia y representa un grave problema para la seguridad pública.

El comunicado fue difundido a través de las redes sociales oficiales en un video de 55 minutos, donde la gobernadora también aplaudió el despliegue de 10 aviones tipo Caza F-35 en el aeródromo puertorriqueño.

Sus palabras fortalecieron la justificación de la creciente presencia del ejército estadounidense en la región, especialmente tras el reciente ataque a una lancha vinculada al narcotráfico.

Durante su discurso, González afirmó: “El régimen narcoterrorista de Venezuela ha causado estragos en nuestras comunidades”, destacando además el papel estratégico de Puerto Rico como base para contrarrestar estas amenazas.

La mandataria recordó que desde hace tiempo ha denunciado al Cartel de los Soles y al régimen de Nicolás Maduro como principales responsables del ingreso de drogas ilegales a la isla.

Finalmente, González concluyó asegurando que este es solo el inicio de un proceso que traerá una mayor presencia militar en la isla, lo que consideró beneficioso tanto para la seguridad como para la economía del territorio.

En sus palabras finales, agregó que “ya era tiempo de enviarle un mensaje contundente a Maduro”, recalcando que el nuevo gobierno de Donald Trump tiene como objetivo instaurar una renovada política antidrogas.

