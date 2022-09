Gobierno británico anunció la cancelación de la reunión entre Joe Biden y Liz Truss

Este sábado 17 de septiembre, el Gobierno británico anunció la cancelación del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera ministra británica, Liz Truss, el cual estaba previsto para mañana domingo.

No obstante, el encuentro entre los dos altos funcionarios quedó previsto para el miércoles 21 de septiembre en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York.

Por otra parte, se confirmó que Truss cumplirá con las citas previstas para esta jornada con el primer ministro irlandés, Micheal Martin; con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y con el presidente polaco, Andrzej Duda. Además, Truss tiene previsto una llamada telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman.

Por ahora, se ha conocido que durante el día, Truss ya se ha reunido con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Asimismo, ya conversó con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed Bin Zayed al Nahyán.

Cabe mencionar que estas reuniones son consideradas como contactos informales y no como encuentros bilaterales formales, pero según la agencia de noticias británica The Press Association no se descarta que se aborden cuestiones políticas. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda el tema de conversación será la muerte de la reina Isabel II y el nuevo rey Carlos III. Asimismo, se podrían tratar temas referentes a Ucrania y el acuerdo del libre comercio que negocian actualmente Inglaterra y Nueva Zelanda.

Califican al rey Carlos III de obsesivo

Menos de una semana lleva el rey Carlos III en el trono del Reino Unido y muchos siguen hablando de sus capacidades para llevar las riendas en sucesión de su madre, la reina Isabel II, quien falleció el pasado jueves en su residencia escocesa de Balmoral, rodeada de su círculo más cercano, a los 96 años.

Ya sea por el bajo nivel de popularidad; por su pasado con la princesa Diana; su amor actual con Camila Parker, a quienes muchos medios se refirieron como reina consorte, pese a que oficialmente es su majestad, y hasta por su condición mental, múltiples han sido las críticas para el nuevo líder de este reino.

Frente a este último punto, por medio de las redes sociales, se aprovechó el popular suceso del tintero, ocurrido durante su posesión, cuando el rey Carlos III se molestó por un tintero que entorpecía su firma del documento real y dio su orden, con fastidio, a un ayudante para que realizara una tarea que él mismo podría haber hecho; revivió el debate sobre el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que al parecer padece.

Este tema queda al descubierto en el documental Serving the Royals: Inside the Firm, en el cual se deja claro que gracias a que fue criado desde la cuna con un ejército de ayudantes a su alrededor, el rey Carlos III tiene algunas obsesiones en sus rutinas y no está acostumbrado a las tareas mínimas.

Así mismo, cita al exmayordomo de la princesa Diana, Paul Burrell, quien hizo revelaciones sobre las conductas de Carlos: “Su pijama se plancha todas las mañanas, al igual que los cordones de sus zapatos. El tapón de la bañera tiene que estar en una posición determinada y la temperatura del agua tiene que ser simplemente tibia”.

Además de esto, según el documental, el ahora rey del Reino Unido tiene una serie de especificaciones para su rutina diaria, que van desde el momento del baño, hasta la hora de cenar. En cada uno de estos momentos existen una serie de protocolos que se deben cumplir para no alterar al monarca.

Según este relato, Carlos no manipula la pasta dentífrica a la hora de lavar sus dientes y deben ser sus ayudantes de cámara quienes dejen 2,5 centímetros de pasta dental sobre el cepillo todas las mañanas, minutos antes de que Carlos se higienice. Estas exigencias son casi un ritual al interior de la familia real.

*Con información de Europa Press.