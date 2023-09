Gobierno británico determina razones para pedir asilo en la Convención de refugiados

En medio de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la ministra del Interior, Suella Braverman, se mostró partidaria de adaptar “a la era moderna”, teniendo presente que esto es piedra angular de la estructura internacional de asilo, entre otras razones por las cuales considera que ser parte de la comunidad LGTBI o ser mujer no es motivo suficiente para solicitar protección en otro país.

“Hay muchas partes del mundo en que es extremadamente difícil ser gay o mujer (...), pero no podremos mantener el sistema de asilo si simplemente ser gay o mujer y temer ser discriminado en tu país de origen basta para recibir protección”, reza un discurso que Braverman tiene previsto pronunciar en un ‘think tank’ de Estados Unidos y del que ya se conocen extractos.

El Papa llega a Marsella para hablar sobre migraciones: “Espero tener valor de decir todo lo que quiero decir”

Al inicio de una breve visita nocturna al puerto francés, Francisco encabezó una oración en silencio en un monumento dedicado a los marinos y migrantes desaparecidos en el mar. (Photo by Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images) | Foto: Getty Images

La inmigración y el medio ambiente fueron temas clave de la visita de 30 horas a Marsella del Pontífice, en la que no se descarta una alusión a la guerra y no solo a la de Ucrania. “Esto causa dolor al Papa y no se excluye una referencia en sus discursos”, señaló este martes el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni.