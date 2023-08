Grecia en llamas: ascienden a 27 los muertos por los voraces incendios forestales

Las autoridades no la han tenido fácil para controlar esta situación sin precedentes ya que las temperaturas superiores a 40°C intensifican las llamas que han ocasionado grandes estragos en algunas comunidades cercanas al bosque de Dadia , al noroeste de la nación y colindante con la frontera turca, las cuales han arrasado con más de 40 mil hectáreas .

Una situación que no parece terminar

Las potentes llamas que han puesto a Grecia en serios aprietos no son nuevas en la nación. Desde el inicio del verano, especialmente en julio, se han presentado incendios forestales intermitentes en las cercanías de Atenas, donde la temperatura no ha dejado de subir, afectando no solamente al archipiélago griego sino también a toda la costa del Mediterráneo, desde España hasta Türkiye.