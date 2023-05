Guerra en Ucrania: papa Francisco y presidente Zelenski se podrían reunir este fin de semana en El Vaticano

Las dos figuras no se reúnen desde antes del comienzo de la invasión rusa a Ucrania.

La guerra en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, centra la atención mundial, y ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del papa Francisco, cabeza de la Iglesia católica en el mundo, quien ha abogado en varias ocasiones por el cese de las hostilidades y el respeto por la vida, consciente de los millones de personas que han resultado muertos o desplazados en medio de la tragedia.

Precisamente, frente a ese tema, este jueves 11 de mayo se conoció un pronunciamiento por parte del Estado Vaticano que abrió las puertas a la posibilidad de que en los próximos días se presente un encuentro entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el máximo líder del catolicismo, Francisco I, un encuentro en el que el religioso planea abogar por el cese de las hostilidades, obrar a través de los ‘buenos oficios’ para comprometerse con la consecución de la tan anhelada paz.

De acuerdo con el comunicado del Vaticano, el encuentro entre Zelenski y Francisco I tendría lugar el próximo fin de semana, como una muestra más de la ya manifiesta solidaridad del papa con los afectados de la guerra, a quienes ha calificado de ‘mártires’.

Según detallan medios internacionales, el encuentro concuerda con un reciente pronunciamiento hecho por el papa, quien además de haber abogado por las víctimas del deslazamiento ucraniano, durante una reciente visita a Hungría, también ha referido que adelanta, a través de sus ‘buenos oficios’, una “misión de paz secreta”, sobre la que no ha entregado mayores detalles, y ha abogado por la solidaridad con los migrantes.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, tiene programado visitar el fin de semana Alemania. - Foto: AFP

En repetidas ocasiones, el papa se ha manifestado a disposición de la paz, señalando que está a la orden para mediar entre las partes con el fin de alcanzar el objetivo único por el que aboga el mundo, en medio de la creciente tensión en un conflicto que cada vez amenaza con escalar la belicosidad y el grado de complejidad de las armas empleadas, la paz.

Francisco ha advertido estar en una misión de consecución de paz, advirtiendo que esta solo será pública cuando se estime necesario, y advirtiendo que el objetivo que se busca se logrará solamente a través de la apertura de sendas o caminos de diálogo.

Papa Francisco ha reiterado en varias oportunidades su llamado al diálogo. - Foto: Corbis via Getty Images

Sobre el particular, el papa ha advertido que el objetivo de la paz no derivará nunca de la postura de posiciones que representen el “cerrarse a la banda”, sino de aquellas que se basan en establecer espacios de hermandad, aunque reconoce que no es una tarea fácil de conseguir.

Según refieren medios internacionales, el anuncio realizado desde el Vaticano, advirtiendo que no está confirmada la presencia de Zelenski en Italia, concuerda con el anuncio hecho por el Gobierno de Ucrania sobre un desplazamiento que hará el líder de Kiev a Alemania previsto para el próximo sábado, por lo que no se descarta que el fin de semana también se adelanten encuentros con otros líderes de la región como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y una vez en Roma, pueda darse el encuentro con el papa.

El próximo fin de semana también está previsto que el Gobierno de Ucrania sea homenajeado en el marco de la entrega del Premio Internacional Carlomagno, otorgado en Alemania, una gala en la que se espera un discurso por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sobre el encuentro eventual de Zelenski y Francisco I, también es importante destacar las gestiones que adelanta el catolicismo para el regreso a Ucrania de aquellos menores que han sido sacados de su país en el marco de la guerra con destino a Rusia.