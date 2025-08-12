¿Habrá un apagón mundial? El Pentágono revela fecha y genera preocupación

El cambio climático ha pasado a convertirse en uno de los temas por excelencia en la agenda mundial, cada día vemos cómo sus efectos pueden ser más y más devastadores y el panorama parece incierto.

Es por eso que, la nueva advertencia del Pentágono alerta sobre un posible apagón eléctrico global que podría tener efectos irreparables.

La advertencia se da por medio de un informe elaborado en conjunto con la Academia de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Según el informe, fenómenos ambiéntales extremos como olas de calor, incendios forestales, huracanes e inundaciones podrían incrementar en los próximos 20 años.

Pentágono, sede del Departamento de Defensa de EE. UU., visto desde el aire | Foto: Getty Images

Debido a todas estas problemáticas que enfrentaría el mundo como resultado directo del calentamiento global, hay preocupación de que las infraestructuras energéticas lleven a un colapso energético en las distintas regiones del mundo.

Los expertos aseguran que el sistema eléctrico actual no está preparado para las problemáticas ambientales venideras.

Estados Unidos corre especial riesgo, esto debido a que sus bases se encuentran ubicadas en zonas vulnerables, expuestas a fenómenos climáticos de gran intensidad. Sin embargo, el gran problema es la dependencia que tienen las bases a la red eléctrica.

Planeta Tierra bajo el Cambio Climático | Foto: Getty Images

Esto significa que, en caso de un apagón masivo producido por una calamidad ambiental, el país quedaría vulnerable a ataques y disminuiría considerablemente su capacidad defensiva. Esto sumado a las dificultades que sufriría la población civil debido a estos cortes.

El cambio climático pasó a ser un problema de seguridad nacional. La posibilidad de una catástrofe que deje sin energía al país es un motivo de preocupación para el Pentágono, que ya advirtió que los eventos extremos están afectando la estructura militar.

Aseguran que se necesita una inversión urgente para modernizar el sistema energético y adaptarlo a los desafíos en el futuro. Asimismo, el informe finaliza con una gran advertencia, proponiendo acciones para reforzar la resiliencia energética. De otro modo, la crisis será inevitable, ya que un gran apagón no es una posibilidad lejana.

Planeta Tierra bajo alerta de cambio climático | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) aseguró que enero de 2025 fue el mes más cálido registrado.

En abril de 2025, el centro de Estados Unidos experimentó potentes inundaciones con lluvias extremas que equivalieron a cuatro meses de precipitación en solo cinco días. Esto afectó a estados como Arkansas, Kentucky, Missouri, Tennessee, Illinois e Indiana.