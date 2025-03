Hallazgo de bomba de la Segunda Guerra Mundial provoca cancelaciones en viajes de tren en Francia

Este viernes 7 de marzo se detuvieron los servicios de viajes en tren de Eurostar, que se dirigían de París a Londres, debido al hallazgo de una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. Las cancelaciones de los viajes provocaron interrupciones de otra cantidad de trenes con destino a la estación más concurrida de Francia, la Gare du Nord.

Es bastante regular que en Francia se descubran bombas sin explotar de la Segunda o Primera Guerra Mundial, pero este hallazgo fue inusual, ya que estaba en un lugar muy cercano a un centro que conglomera cientos de personas a diario.

Travelers see their trains to Paris canceled for the day at St Pancras Station in London, England, on March 7, 2025, due to an unexploded WWII bomb found at Gare Du Nord. (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

La SNCF manifestó que las operaciones fueron canceladas a petición de la policía local.

La bomba fue descubierta cerca de las 4 de la mañana, hora local, por trabajadores que realizaban movimientos de tierras cerca de las vías, en la región de Seine-Saint-Denis, en la frontera con París, al norte de Francia. Luego del informe del hallazgo, los expertos en desactivación de bombas llegaron al lugar.

En horas de la mañana, se encendieron las luces rojas de la estación que alertaban sobre las interrupciones de los servicios, causando que cientos de viajeros afectaran sus planes de viaje. Las repercusiones perjudicaron rápidamente otros trenes fuera de Francia.

Passengers at St Pancras International station in London, after Eurostar trains to the capital have been halted following the discovery of an unexploded Second World War bomb near the tracks in Paris. Picture date: Friday March 7, 2025. (Photo by James Manning/PA Images via Getty Images) | Foto: PA Images via Getty Images

En Bruselas, los trenes que viajaban hacia París cancelaron su itinerario hasta, por lo menos, este viernes por la tarde. Los turistas de Londres, que partían desde la estación St. Pancras, también se vieron afectados debido a que ningún tren puede salir con destino a territorio francés.

Eurostar, que opera trenes que concurren por el Túnel del Canal entre gran Bretaña y el continente europeo, confirmó que todos los viajes en tren quedan cancelados durante el viernes, y que los pasajeros con tiquetes para este día debían postergar su viaje para otra ocasión.

Mientras tanto, la estación de Pancras en Londres le recomendó a sus pasajeros tomar el tren a Lille, una ciudad al norte de Francia, o tomar un avión a este país, en el caso de que no puedan cancelar sus planes de viaje del viernes.

BARCELONA CATALONIA, SPAIN - FEBRUARY 21: A train at the station in France, where Rodalies operates, on 21 February, 2025 in Barcelona, Catalonia, Spain. (Photo By David Zorrakino/Europa Press via Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images

El operador ferroviario nacional francés, SNCF, aseguró que la estación Gare du Nord es la más concurrida del país, y que los viernes es el día que más recibe viajeros, debido a que miles de personas viajan durante el fin de semana. Funcionarios afirmaron que la estación recibe cerca de 700.000 viajeros al día, convirtiendo este centro en el más concurrido de Francia y de todo el continente.

Por su parte, el ministro de Transporte francés, Phillippe Tabarot, anunció que el tráfico estaría “fuertemente interrumpido” durante todo el día, y que habría unas limitaciones de las operaciones por la tarde del viernes y pidió a los viajeros que cambiaran sus planes para otro día.