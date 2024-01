Hamás reporta al menos 24.285 muertos en Gaza, mientras que Israel asegura que la “fase intensiva” de su ofensiva llega a su fin

| Foto: Anadolu via Getty Images

El ministro de Defensa de Israel se refirió a la ofensiva en Gaza | Foto: Anadolu via Getty Images

“Que nuestro país se una”, Trump arrasa en las primarias de Iowa, con un DeSantis en segunda posición y la mirada puesta en New Hampshire

Contexto: “Que nuestro país se una”, Trump arrasa en las primarias de Iowa, con un DeSantis en segunda posición y la mirada puesta en New Hampshire

“Riesgo de hambruna”

“Los niños no dejan de estar enfermos. No paran de toser y de estar resfriados, su ropa no es suficientemente gruesa para calentarlos”, decía a la AFP Raidah Aouad, desde el refugio improvisado de su familia en la ciudad de Rafah, en la punta sur de Gaza.