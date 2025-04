Hija de Rubby Pérez contó la forma en la que su papá y su esposo la salvaron de morir: “Se tiró encima de mí”

La noticia la hizo entrar en shock y se convirtió en uno de los momentos más desgarradores en medio de la tragedia. “No, no, noooo”, comenzó a gritar en medio de lágrimas y ante la mirada de quienes estaban allí.

“La gente estaba pidiendo la canción ‘De color de rosa’, yo le dije: ‘Papi, ayúdame’, y me pidió que me quedara en mi micrófono. Él pasa al de él, si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá, yo no hubiese estado aquí”, comentó.