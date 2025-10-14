Suscribirse

Mundo

Impactantes imágenes de un hombre que orinó en plena misa en el Vaticano

El hecho quedó registrado en cámara y llegó hasta el papa León XIV, que quedó “conmocionado” con los hechos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 7:11 p. m.
Hombre orinando en el Vaticano
Hombre orinando en el Vaticano. | Foto: @ActualidadRT

El pasado viernes, en la Ciudad del Vaticano, un individuo fue detenido por el personal de seguridad de la Basílica de San Pedro tras haber orinado en una de las columnas cercanas al altar mayor.

A pesar de la rápida intervención, el acto de profanación se consumó y fue registrado por las cámaras de los turistas. Este incidente llegó a conocimiento del papa y fue reportado por un medio local, el cual señaló que no es la primera vez que ocurre un suceso similar.

Contexto: Los dos milagros que se le adjudican al influencer Carlo Acutis para que el Vaticano lo declarara santo

Aunque los policías de civil que estaban en la basílica lograron capturar al agresor con rapidez, no pudieron evitar que se consumara la profanación.

Hombre orinando en el Vaticano
Hombre orinando en el Vaticano. | Foto: @destapandolose1

El video circuló posteriormente en redes sociales. De acuerdo con Il Tempo, el papa León XIV fue notificado del incidente y expresó estar “conmocionado”. El mismo periódico indicó que, a raíz de este hecho, el pontífice podría solicitar una evaluación sobre la efectividad y el servicio de seguridad dentro de la Basílica de San Pedro.

El último de los incidentes en la Basílica de San Pedro

Uno de los actos vandálicos más notorios en la Basílica de San Pedro ocurrió el 21 de mayo de 1972, cuando Laszlo Toth, un geólogo húngaro que afirmaba ser Jesucristo, atacó con un martillo la icónica escultura de la Piedad, de Miguel Ángel.

Contexto: Así funcionan los “misioneros digitales” del Vaticano: “El gran ‘influencer’ es Dios”

Tras quince golpes, Toth causó daños significativos, amputando un brazo, arrancando un trozo de la nariz y astillando un ojo a la figura de María antes de ser inmovilizado por transeúntes y arrestado.

Después de este suceso, transcurrieron varias décadas sin incidentes de este tipo, hasta que el vandalismo resurgió en años recientes.

Hombre crea conmoción en el Vaticano
Hombre crea conmoción en el Vaticano. | Foto: @wallstwolverine
  • En junio de 2023, un hombre se desnudó y subió al altar en protesta por la guerra en Ucrania, llevando la frase “Salven a los niños de Ucrania” escrita en su espalda.
  • En febrero de 2025, un individuo de origen rumano escaló el área sagrada, provocando la caída de varios candelabros que estaban dispuestos para una celebración litúrgica, según lo reportado por Il Tempo.
Contexto: El papa León XIV abandona el Vaticano por unos días; esta es la razón

La Basílica de San Pedro se posiciona como uno de los destinos más importantes para la Iglesia católica, además de ser una de las importantes obras del Renacimiento, que alberga alrededor de diez millones de turistas cada año.

Vaticano
Nochebuena en la Basílica de San Pedro. | Foto: AP

A principios de este año, la basílica ganó notoriedad cuando el cuerpo del papa Francisco fue llevado allí en abril para el velatorio público, permitiendo a los fieles rendirle homenaje. No obstante, en un quiebre con la costumbre, no fue sepultado en la Basílica de San Pedro, sino en la Basílica de Santa María la Mayor.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Blessd se defendió tras ser denunciado ante la Fiscalía por secuestro y amenazas de tortura: “Sin hacerle mal a nadie”

2. Lista la fecha en la que se conocerá el nombre del candidato presidencial del Centro Democrático

3. Identifican plan para asesinar al contralor Carlos Hernán Rodríguez y a las congresistas Paloma Valencia y Catherine Juvinao

4. Impactantes imágenes de un hombre que orinó en plena misa en el Vaticano

5. Él es Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy Rendón; está involucrado en presunto caso de secuestro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VaticanoescándaloViral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.