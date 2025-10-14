Impactantes imágenes de un hombre que orinó en plena misa en el Vaticano

El pasado viernes, en la Ciudad del Vaticano, un individuo fue detenido por el personal de seguridad de la Basílica de San Pedro tras haber orinado en una de las columnas cercanas al altar mayor.

A pesar de la rápida intervención, el acto de profanación se consumó y fue registrado por las cámaras de los turistas. Este incidente llegó a conocimiento del papa y fue reportado por un medio local, el cual señaló que no es la primera vez que ocurre un suceso similar.

Aunque los policías de civil que estaban en la basílica lograron capturar al agresor con rapidez, no pudieron evitar que se consumara la profanación.

Hombre orinando en el Vaticano. | Foto: @destapandolose1

El video circuló posteriormente en redes sociales. De acuerdo con Il Tempo, el papa León XIV fue notificado del incidente y expresó estar “conmocionado”. El mismo periódico indicó que, a raíz de este hecho, el pontífice podría solicitar una evaluación sobre la efectividad y el servicio de seguridad dentro de la Basílica de San Pedro.

El último de los incidentes en la Basílica de San Pedro

Uno de los actos vandálicos más notorios en la Basílica de San Pedro ocurrió el 21 de mayo de 1972, cuando Laszlo Toth, un geólogo húngaro que afirmaba ser Jesucristo, atacó con un martillo la icónica escultura de la Piedad, de Miguel Ángel.

Tras quince golpes, Toth causó daños significativos, amputando un brazo, arrancando un trozo de la nariz y astillando un ojo a la figura de María antes de ser inmovilizado por transeúntes y arrestado.

Después de este suceso, transcurrieron varias décadas sin incidentes de este tipo, hasta que el vandalismo resurgió en años recientes.

Hombre crea conmoción en el Vaticano. | Foto: @wallstwolverine

En junio de 2023, un hombre se desnudó y subió al altar en protesta por la guerra en Ucrania, llevando la frase “Salven a los niños de Ucrania” escrita en su espalda.

En febrero de 2025, un individuo de origen rumano escaló el área sagrada, provocando la caída de varios candelabros que estaban dispuestos para una celebración litúrgica, según lo reportado por Il Tempo.

La Basílica de San Pedro se posiciona como uno de los destinos más importantes para la Iglesia católica, además de ser una de las importantes obras del Renacimiento, que alberga alrededor de diez millones de turistas cada año.

Nochebuena en la Basílica de San Pedro. | Foto: AP