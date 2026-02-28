Explosiones y columnas de humo marcan la madrugada en Teherán tras la ofensiva conjunta, dejando evidencia visual de la escalada militar en Medio Oriente.

Impactantes imágenes muestran la devastación tras los ataques de EE. UU. e Israel en Irán

En la madrugada del 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán, marcando una escalada significativa en las tensiones del Medio Oriente.

Explosiones registradas en Teherán y otras ciudades dejaron columnas de humo visibles desde distintos puntos de la capital, mientras se reportan daños en instalaciones gubernamentales y militares estratégicas, según han informado agencias internacionales.

Columnas de humo y destrucción tras los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán. Foto: Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ofensiva responde a “amenazas inminentes” del régimen iraní, destacando que el objetivo principal es limitar la capacidad de Irán de desarrollar armas nucleares y misiles estratégicos.

Explosiones en Teherán tras la ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel, captadas en imágenes impactantes. Foto: Foto: Agencia AP

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló que la operación busca proteger a Israel de lo que considera una amenaza existencial y que la coordinación con Washington fue clave para su planificación.

Colapsos y columnas de humo en Teherán tras la ofensiva aérea de EE. UU. e Israel que dejó la ciudad en alerta máxima. Foto: Foto: AP

Las imágenes que circulan en redes y medios muestran calles devastadas, edificios con daños estructurales y ciudadanos desplazándose entre columnas de humo.

Los ataques afectaron sectores cercanos a infraestructuras militares y gubernamentales, evidenciando la magnitud de la ofensiva.

⚡Varios edificios se derrumbaron en la capital iraní, Teherán, incluida una escuela primaria para niñas, en medio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.



La agencia de noticias iraní IRNA informa de que 36 alumnas murieron tras el ataque https://t.co/3YJ72fJ215 pic.twitter.com/0YQZdS68pX — RT en Español (@ActualidadRT) February 28, 2026

En respuesta, Irán anunció el cierre de su espacio aéreo y la movilización de sistemas de defensa, mientras lanzaba misiles hacia bases militares israelíes y estadounidenses en países vecinos del Golfo Pérsico, incluyendo Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

ÚLTIMA HORA | Israel y EEUU lanzan un ataque contra Irán: «Nunca tendrá un arma nuclear. Arrasaremos su industria de misiles», sentencia Trump. https://t.co/2Z51j1oEuv pic.twitter.com/L1dj3QIutT — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) February 28, 2026

El gobierno iraní calificó la acción como una agresión injustificada y prometió represalias inmediatas.

Columna de humo y desastres cubren el horizonte de Teherán después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel Foto: Foto: AFP

Impacto de un bombardeo con columnas de humo visibles tras las explosiones registradas durante la ofensiva militar. Foto: Foto: AFP

Protestas en Irán tras el ataque: carteles de Reza Pahlavi y llamados a la libertad

Mientras las imágenes de destrucción en Teherán recorren el mundo, en paralelo comenzaron a circular reportes de manifestaciones en algunas ciudades iraníes.

En videos difundidos en redes sociales se observa a grupos de ciudadanos con carteles alusivos a Reza Pahlavi, figura opositora e hijo del último sah de Irán, expresando consignas a favor de “libertad” y cambios políticos profundos en el país.

🇮🇷 IRAN.



🔴 📹 Los persas en las calles tras llegar el portaaviones más grande de USA a Medio Oriente, con carteles de Pahlavi y dejando claro que quieren libertad.



🔴 ✒️ Los iraníes luchan por su libertad, su subsistencia y por la vuelta del 'Shah' de Persia Reza Pahlavi.… pic.twitter.com/ri88Y96Ean — SARA GONZÁLEZ (@SaraHispania) February 27, 2026

La escalada militar mantiene en vilo a la región y al mundo, mientras crecen los llamados internacionales a la contención y a retomar la vía diplomática para evitar un conflicto de mayores proporciones.