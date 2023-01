Importante empresa de tecnología anuncia recorte de 6.000 puestos de trabajo en el mundo, ¿afectará a Colombia?

Algunas empresas han optado en los últimos meses en reducir su personal, entre esas empresas se encuentra Hasbro, quien redujo su plantilla en un plan de reorganización y reestructuración interna que llevó a un corte de 1.000 empleados en todo el mundo, lo que equivale al 15 % de la plantilla actual.

Por su parte, International Business Machines (IBM) registró un beneficio neto de 1.639 millones de dólares (1.504 millones de euros) en 2022, lo que supone una caída del 71,5 % respecto del resultado del año anterior ante el impacto del acuerdo sobre pensiones alcanzado en el tercer trimestre por la compañía, que recortará 3.900 puestos de trabajo, alrededor del 1,5 % de su plantilla.

El ajuste de 3.900 empleos se concentrará en los trabajadores vinculados a los negocios escindidos de Kyndryl y Watson Health - Foto: IBM

En las últimas horas, otra empresa anunció también un recorte de personal en todo el mundo, se trata del fabricante holandés de aparatos médicos Philips que anunció un recorte de 6.000 puestos de trabajo, lo que se suma a la supresión de 4.000 empleos decidida en octubre.

Este anuncio se debe a las nuevas pérdidas causadas por una retirada masiva de respiradores para dormir con defectos de fabricación. El año 2022 ha sido “muy difícil para Philips y nuestros accionistas y estamos tomando medidas firmes para mejorar nuestra eficacia y aumentar el rendimiento con urgencia”, dijo Jakobs.

Philips tomó esa drástica decisión debido a que los pacientes corrían el riesgo de sufrir “posibles efectos tóxicos y cancerígenos” si inhalaban o tragaban trozos de espuma insonorizante degradada de los aparatos.

El grupo emplea actualmente cerca de 80.000 personas en el mundo. - Foto: REUTERS

La firma con sede en Ámsterdam anunció pérdidas netas de 105 millones de euros (114 millones de dólares) en el cuarto trimestre de 2022 y de 1.605 millones de euros en el conjunto del año pasado, en gran parte debido a la retirada de los respiradores.

Philips señaló recientemente que, según pruebas rigurosas, los aparatos se encontraban en “los límites de seguridad”, pero al mismo tiempo precisó que sus consejos a pacientes y médicos seguían sin cambio: para el uso del respirador y recurrir a tratamientos alternativos.

Esta “difícil, pero necesaria reducción de nuestra plantilla” se llevará a cabo de aquí al año 2025, anunció en un comunicado el director ejecutivo de Philips, Roy Jakobs.

También, el gigante informático estadounidense Microsoft anunció el despido de unos 10.000 empleados de aquí a finales de marzo, cerca del 5% de su personal, entre otras medidas de reducción de costos. Según explicó el grupo en un documento bursátil, toma esta decisión “en respuesta a las condiciones macroeconómicas y a los cambios en las prioridades de los clientes”.

Otros grupos del sector tecnológico anunciaron despidos en los últimos meses, como la colosa del comercio en línea Amazon y la compañía de software Salesforce - Foto: AP Photo/Rick Rycroft, File

La empresa prevé asimismo modificar su equipamiento informático y reducir el número de espacios de trabajo. Estas medidas representan 1.200 millones de dólares de costos que se inscribirán en las cuentas del segundo trimestre de su año fiscal, que termina el 24 de enero.

En cuanto a Philips, unas 3.000 de las 6.000 supresiones anunciadas el lunes serán efectivas en 2023. El resto será de aquí a 2025, agregó el ex gigante de la electrónica, reconvertido en empresa de productos para la salud. “Lo que presentamos hoy es un plan muy sólido para garantizar el futuro de Philips”, dijo Jakobs en entrevista con periodistas.

Ford en crisis: gran cantidad de trabajadores perderán su empleo en el gigante automotriz

Ford no se podía quedar atrás, la compañía estadounidense aseguró que está estudiando la posibilidad de recortar hasta 3.200 empleos en Europa y derivar a Estados Unidos parte de la carga trabajo ligada al desarrollo de productos, según señaló el sindicato alemán IG Metall, el cual también anunció acciones que puedan afectar al fabricante de automóviles en toda la región si no se garantiza el futuro de los empleados.

De este modo, Ford se estaría planteando eliminar hasta 2.500 puestos de trabajo en el área de desarrollo de producto y hasta 700 más en funciones administrativas, siendo las instalaciones alemanas de la compañía las más afectadas, destacó el sindicato.

Fabricar más carros eléctricos sería una de las causas para despedir a varios empleados de Ford - Foto: Getty Images / Picture Alliance

“Si las negociaciones entre el comité de empresa y la dirección en las próximas semanas no garantizan el futuro de los trabajadores [...] no nos detendremos con las medidas que podrían afectar seriamente a la empresa, no solo en Alemania, sino en toda Europa”, señaló IG Metall.

El fabricante estadounidense no ha dado más detalles al respecto y se ha referido a una declaración realizada en la que aseguraba que la transición a la producción de vehículos eléctricos requería cambios estructurales.

Con información de AFP.