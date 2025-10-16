Impresionante video de hombre que muere tras ser atacado por su gallo de pelea

En medio de un evento privado, un famoso criador de gallos llamado Jorge Luis Castillo Corzo, de 55 años, murió tras ser herido por uno de sus gallos de pelea. El hecho se produjo en el sector de Las Delicias, en el distrito de Paramonga, provincia de Barranca, en Perú, y ha generado controversia en redes sociales.

De acuerdo con los testigos, Castillo se encontraba en el área de preparación de animales, cuando su gallo, equipado con cuchillas metálicas en sus espolones, lo atacó.

A pesar de que los presentes trataron de auxiliarlo, y fue trasladado a un centro de salud, el ave lo hirió directamente en la entrepierna, lo que le causó una lesión profunda en su arteria femoral que los doctores no pudieron detener. Su fallecimiento fue confirmado poco después de haber llegado al centro médico.

El video del ataque y la confusión posterior ha sido viral en redes sociales, generando sorpresa en los usuarios por lo inusual del ataque.

Las autoridades correspondientes se encuentran investigando la naturaleza de los hechos y si el hombre contaba con los permisos correspondientes.

Pelea de gallos: entre la tradición y la violencia

Las peleas de gallos son una práctica relativamente común en diferentes países de Latinoamérica, y combinan elementos como las apuestas, la tradición y la competencia.

Los animales son introducidos a un ring o ‘gallera’, y el gallo vencedor será el que demuestre mayores cualidades al dejar inhabilitado a su adversario.

En distintas zonas de Perú, las peleas de gallos son una tradición que se mantiene con orgullo, sin embargo, son también motivo de debate por el fuerte maltrato animal que trae consigo.

Para los humanos también supone un gran peligro, ya que, como en el caso de Castillo, los gallos pueden herir a las personas y causar lesiones fatales al tener armas punzocortantes en los espolones.

En la práctica de esta actividad, las aves se encuentran en una situación de estrés y violencia, que ha sido cuestionada por diferentes organizaciones de protección animal que piden que sea prohibida.