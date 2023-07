Inician las conversaciones con Corea del Norte por la libertad del soldado estadounidense que cruzó la frontera sin autorización

La Casa Blanca manifestó su profunda preocupación por el bienestar de un soldado estadounidense que cruzó corriendo la frontera de Corea del Norte esta semana, luego de que Pyongyang no ha respondido a las solicitudes de que brinde información básica sobre él.

El Comando de la ONU es una fuerza multinacional liderada por Estados Unidos que supervisa la tregua de la Guerra de Corea. Las dos Coreas siguen estando técnicamente en guerra porque el conflicto de 1950-53 terminó en un armisticio y no en un tratado de paz.

Harrison dijo que, bajo el acuerdo de armisticio, había un mecanismo que permitía al Comando de la ONU comunicarse con los militares de Corea del Norte, pero se negó a dar más detalles debido a la “naturaleza delicada de estas negociaciones”. Estados Unidos no tiene ningún vínculo diplomático formal con Corea del Norte y, desde que este país cerró sus fronteras al comienzo de la pandemia, la mayoría de las embajadas con presencia en Pyongyang retiraron a sus diplomáticos.

¿Qué dice la familia del soldado?

Sus familiares describieron a Travis King, de 23 años, como una persona solitaria y tranquila, que no bebía ni fumaba y le gustaba leer la Biblia. Después de crecer en el sureste de Wisconsin, le emocionaba servir a su país en Corea del Sur.

Ahora, su familia tiene problemas para entender qué fue lo que cambió antes de que huyera hacia un país con un largo historial de mantener a estadounidenses cautivos y utilizarlos como monedas de cambio. “No me lo imagino haciendo eso intencionalmente en su sano juicio”, dijo el abuelo materno de King, Carl Gates, en una entrevista con The Associated Press desde su casa en Kenosha, Wisconsin.