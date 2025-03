“Irán es capaz de contraatacar y, por supuesto, asestará un golpe”: grave advertencia del ayatolá Ali Jamenei a Estados Unidos

Por otro lado, medios locales iraníes reportaron que el canciller Abás Araqchi había recibido la misiva de Trump, entregada por un alto diplomático emiratí, Anwar Gargash. Jamenei, que indicó que todavía no le habían dado la carta, afirmó que la invitación a conversar estaba destinada a “decepcionar a la opinión pública mundial”, al presentar a Estados Unidos como dispuesto a negociar y a Irán como si no quisiera hacerlo.

Estados Unidos ha dicho que no dejará que Irán obtenga armas nucleares. "Si quisiéramos hacer armas nucleares, Estados Unidos no podría detenernos”, señaló Jamenei. | Foto: getty images

“Respecto de las armas nucleares”, Estados Unidos ha dicho que no dejará “que Irán las obtenga. Si quisiéramos hacer armas nucleares, Estados Unidos no podría detenernos”, señaló.

“El hecho de que no tengamos armas nucleares y de que no estemos buscando armas nucleares se debe a que nosotros mismos no las queremos”, recalcó. Jamenei, que tiene la última palabra en asuntos de Estado, afirmó que Irán “no busca la guerra, pero si alguien pasa a la acción, nuestra respuesta será decisiva y segura”.