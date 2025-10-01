Israel detuvo “varios barcos” de la flotilla para Gaza sin incidentes, declaró este miércoles el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores, después de que los organizadores de la iniciativa humanitaria anunciaran que el grupo de navíos había sido interceptado por las fuerzas israelíes.

“Varios barcos de la flotilla (...) fueron detenidos con total seguridad y sus pasajeros están siendo transferidos a un puerto israelí”, indicó el ministerio en X.

“Greta y sus amigos están sanos y salvos”, agregó la cancillería, que incluyó en la publicación un breve video de la activista sueca Greta Thunberg recogiendo sus efectos personales, rodeada de hombres armados.

🔴Israel ha interceptado la flotilla humanitaria rumbo a Gaza, abordando varios barcos y cortando sus comunicaciones.

El gobierno israelí ha difundido un vídeo con la detención de Greta Thunberg y asegura que la tripulación será llevada a un puerto israelí.

La ONU denuncia que… pic.twitter.com/8EiYFrc6Ge — Almudena Ariza (@almuariza) October 1, 2025

La flotilla informó en una publicación en redes sociales que las tropas israelíes abordaron a al menos tres de los barcos de la flotilla, el ‘Alma’, ‘Adara’ y el ‘Sirius’, este último en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como otros diez ciudadanos españoles.

“Seguimos recibiendo actualizaciones del resto de los barcos. Es hora de salir a la calle. Es hora de centrarnos en Gaza. Israel está atacando e interceptando nuestros barcos. Esto es un ataque contra Gaza”, señaló en un directo en redes sociales el coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek.

Asimismo, la iniciativa humanitaria ha denunciado el lanzamiento de cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones, que se encuentran a tan solo 100 kilómetros del enclave palestino. Está previsto que los detenidos sean trasladados al puerto de Asdod.

La activista climática sueca Greta Thunberg (derecha) aparece a bordo de un buque de una flotilla civil que transportaba activistas pro-palestinos y ayuda humanitaria, con el objetivo de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza. | Foto: AFP

Poco antes, la flotilla ha difundido un vídeo grabado con anterioridad de los activistas en el que, en previsión de ser detenidos, denuncian las acciones del Ejército de Israel.

“Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el ‘Sirius’, barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Que estamos absolutamente incomunicados”, dijo la exalcaldesa.

Poco antes, el Ejército de Israel emitió una advertencia radiofónica en la que pedían a los integrantes de las embarcaciones que cambiaran el rumbo de su navegación.

“Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos”, advirtió en un mensaje radiofónico retransmitido desde la distancia.

Un barco (der.), conocido como "Family", que forma parte de la Flotilla Global Sumud, está anclado frente a la costa de Sidi Bou Said el 9 de septiembre de 2025. | Foto: AFP

El Ministerio de Exteriores israelí ha difundido el mensaje de advertencia a través de sus redes sociales y ha asegurado que el único propósito de la flotilla “es la provocación”, ya que se niega a transferir la ayuda a Gaza mediante otros medios.

En respuesta, un portavoz de la flotilla ha respondido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con otro mensaje, subrayando que está cometiendo crímenes de guerra, entre otros, al usar el hambre como arma de guerra, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino.