Israel mantiene su defensa tras el ataque de Hamás y una ola de solidaridad cobija a los países árabes en torno a la resistencia palestina

También se organizó una concentración estudiantil frente a la Universidad Americana de Beirut. “Para nosotros, es una causa justa y los apoyamos siempre. Si no podemos empuñar las armas, al menos podemos apoyarlos ”, afirmó Rim Sobh, una palestina de 18 años.

“Resistencia contra el opresor”

“Apoyo a los palestinos porque están en su derecho. Ya no tienen nada que perder” , afirmó Marah Sleiman, una funcionaria de la Universidad de Damasco.