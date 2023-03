Japón encontró seis mil islas nuevas cerca de su territorio; se trata de un “hallazgo histórico”

Japón dio con el hallazgo de miles de islas pequeñas que no tenía en el radar y que hacen parte de su territorio. Se trata de un descubrimiento histórico.

La Autoridad de Información Geoespacial de Japón (GSI), durante un registro protocolario, encontró que el territorio nipón consta en realidad de 14.125 islas, más del doble de las seis mil que se manejan desde 1987. El anuncio se dio luego de la remodelación de las herramientas topográficas, las cuales se han visto beneficiadas por los avances tecnológicos en esa materia.

Las islas encontradas vistas desde la costa de Mitoyo. Estas no estaban contempladas en ningún registro. - Foto: Getty Images/FILE

Además del estudio, la tecnología también les permitió tomar fotos aéreas, las cuales, contrastadas con los mapeos y cartografías, han comprobado que no se tratan de zonas exploradas, sino una novedad para el país asiático.

El paso a seguir luego del descubrimiento es acudir a las entidades internacionales para registrar formalmente estos territorios. Cabe señalar que, históricamente, Japón ha sido un país que ha disputado en más de una ocasión regiones que considera que le pertenecen. Uno de los más conocidos es el llamado conflicto de las islas Kuriles contra Rusia.

Las islas Kuriles son un archipiélago de islas volcánicas que se ubican cerca de la costa de Hokkaidō y de la península de Kamchatka. Administrativamente, este lugar forma parte del óblast de Sajalin de la Federación de Rusia. Sin embargo, el país nipón las ha reclamado como competentes de su propiedad.

Vista área de una costa de las islas Kuriles. REUTERS/Kyodo - Foto: REUTERS/Kyodo

Rusia ha desestimado estas pretensiones y anunciado que se acoge a las resoluciones emitidas por las Naciones Unidas tras concluir la Segunda Guerra Mundial, en las que se afirma que la soberanía sobre estos territorios es rusa, como parte de la herencia soviética que fue legada a esta nación.

Sin embargo, Japón ha solicitado varias veces entablar una mesa de diálogo para establecer la verdadera gobernanza, que consideran les corresponde a ellos.

Otra de las disputas territoriales del país se ha dado frente a la legitimidad de las islas Senkaku, las cuales están inhabitadas y ubicadas en medio del mar de China Oriental.

Vista aérea de las islas Senkaku. Foto: Reuters - Foto: REUTERS

El archipiélago es administrado por Japón, pero ha sido reclamado por China. La soberanía sobre las islas daría al propietario los derechos de pesca en las aguas circundantes.

Sin embargo, aún no se ha llegado a un acuerdo. Desde 1945 hasta 1947, Estados Unidos ocupó las islas. Luego de su salida, Japón y China han estado en conflicto por la región.

Los nipones indican que el territorio les corresponde debido a que estos hacían parte del Consejo de Seguridad estadounidense, por lo que, culminada la Segunda Guerra Mundial, pasaron a ser de ellos.

El detonante más reciente de este conflicto ocurrió en 2012, cuando Japón compró tres de las islas que comprenden el archipiélago. Esta situación generó un gran malestar por parte de China, intensificando el problema.

Finalmente, el otro gran ‘agarrón’ por islas tiene que ver con Corea del Sur. Resulta que desde hace más de siete décadas, Japón ha tenido una disputa con ellos frente a la soberanía de los islotes conocidos como las rocas de Liancourt. Para Japón, la región se llama Takeshima, pero para los surcoreanos se denomina Dokdo.

Rocas de Liancourt, territorio disputado históricamente entre Japón y Corea del Sur. - Foto: REUTERS/The Blue House/Handout

En la actualidad, es propiedad de Corea del Sur y solamente es habitada por dos personas y una red de 37 oficinas de la Policía surcoreana. El país las tiene clasificadas dentro del condado de Ulleung, provincia de Gyeongsang del Norte.

Sin embargo, aunque no cuente con la gobernanza, Japón también las tiene contempladas como parte del territorio de Okinoshina, del distrito de Oki ubicado en la prefectura de Shimane.

Por ahora, las más de seis mil islas encontradas no corresponden a ningún país ni están en registros externos. Por lo tanto, Japón no tendría con quién competir para su gobernanza. Sin embargo, aún no cuenta con el aval para inscribirlas internacionalmente a su territorio.