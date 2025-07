Jefe de la OTAN lanza alarmante predicción: así podría iniciar la Tercera Guerra Mundial

“Hay una creciente comprensión, y no seamos ingenuos al respecto: si Xi Jinping atacara Taiwán, primero se aseguraría de llamar a su socio más joven en todo esto, Vladimir Vladimirovich Putin, residente en Moscú, y decirle: ‘Oye, voy a hacer esto, y necesito que los mantengas ocupados en Europa atacando territorio de la OTAN’ ”, dijo Rutte al NY Times.

La predicción de Rutte de que Beijing usaría a Moscú para distraer a Occidente se hace eco de los informes de la reunión de la Unión Europea con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, la semana pasada, donde el funcionario supuestamente afirmó que Xi no puede permitirse ver a Rusia perder la guerra en Ucrania , según el NY Post.