Jorge Mattos, empresario sancionado por la Superintendencia de Sociedades, vendió millonaria propiedad en Miami

El empresario colombiano, Jorge Mattos, hermano de Carlos Mattos, conocido por el caso Hyundai en Colombia, vendió una millonaria propiedad en una isla cerca de Miami Beach, en Estados Unidos.

La plataforma de bienes raíces y propiedades inmobiliarias en el sur de la Florida, The Real Deal, publicó en las últimas horas una noticia que da cuenta de que el empresario colombiano junto a su esposa, Patricia Toja, habrían vendido su lujosa casa frente al mar en la isla La Gorce, en Miami.

La suma total de la compra del inmueble fue de 32,7 millones de dólares. Según el portal, “marca la transacción de terrenos con el precio por pie cuadrado más alto de la ciudad”, en palabras de la agente inmobiliaria Dora Puig.

Jorge Mattos es hermano de Carlos Mattos (imagen) | Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Esta transacción supera la venta de US$1.370 por pie cuadrado que realizó el Grupo Witkoff del lote frente al mar en North Bay Road, 4766, en junio.

Se trata de una propiedad de “567 metros cuadrados, cinco dormitorios y cinco baños y medio a 68 LGC Revocable Trust”, según consta en los registros y, hasta el momento, se desconoce quien fue el comprador.

“La casa de estilo mediterráneo de Miami Beach, construida en 1961 y ampliada en 2001, se encuentra en un lote de 0,4 acres que mira al norte”, dice The Real Deal.

Puig, quien es agente inmobiliaria de Luxe Living Realty, aseguró que el comprador adquirió la propiedad sin verla.

Vista aérea de la zona de La Gorce en Miami Beach, el 8 de abril de 2025 en Miami, Florida. | Foto: Getty Images

La Gorce es uno de los barrios isleños de Miami Beach que ha experimentado un aumento repentino de precios, según el artículo, “En mayo, el gestor de fondos de cobertura Nick Maounis pagó 75 millones de dólares por la propiedad frente al mar ubicada en 88 La Gorce Circle”.

Jorge ha estado vinculado en negocios en Colombia, incluyendo las empresas Neos Moda e Inversiones Davanic.

En febrero de este año, la Superintendencia de Sociedades de Colombia, lo sancionó por incumplir las obligaciones de transparencia empresarial con una multa de 39 millones de pesos por no informar a tiempo que era controlante de varias sociedades y una multa extra por no inscribir oportunamente esa condición en los registros mercantiles.

La exclusiva zona es una de las más costosas del Sur de la Florida. Imagen de referencia | Foto: Jeff Greenberg/Universal Images