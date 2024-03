Joven que es alérgica al agua, reveló cómo hace para bañarse y qué le pasa al sudar

Una de las alergias más extrañas es la que padece Loren Montefusco, una joven que reside en Carolina del Sur, Estados Unidos, y no puede tener ningún contacto con el agua, una situación que le ha generado muchos inconvenientes en su vida.

Tan pronto la mujer entra en contacto con el agua, empieza a sentir una picazón intensa que dura hasta más de una hora, “Siento como si la picazón estuviera muy por debajo de la superficie de mi piel” , dijo, “Hago todo lo posible para no picar, pero no puedo evitarlo”.

View this post on Instagram

“Me rasco la piel para no sentir más dolor y no sentir la irritación o la picazón”, agregó la mujer que no encuentra una manera de aliviar la agonía que le genera esta alergia.